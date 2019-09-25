И пусть Трампгейт подождет? Помогут ли бумаги Белого дома избежать импичмента

Как публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского влияет на будущие выборы президента США и почему коллеги Хиллари Клинтон не могут отказаться от импичмента.

Владимир Зеленский//пресс-служба президента Украины

Публикация стенограммы переговоров Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским не гарантирует отмену процедуры импичмента, которую демократы запустили накануне. Действующего президента США оппоненты хотят наказать за шантаж главы Украины. Якобы Трамп в обмен на помощь Киеву требовал уголовного преследования сына своего главного конкурента в битве за Овальный кабинет – кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Байден-младший входил в совет директоров украинской газовой компании «Бурисма», когда его папа в статусе вице-президента в администрации Барака Обамы курировал Украину.

В расшифровке переговоров Трампа и Зеленского нет подтверждения сделки по дискредитации Байдена, несмотря на сговорчивость украинского президента, уверена руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктория Журавлева. Эксперт рассказала «Фонтанке», почему попытка импичмента может помочь Трампу переизбраться в 2020 году.

- Виктория Юрьевна, вы прочитали расшифровку . Для вас, как для человека, который онлайн следит за политиками США, что оказалось главным в этом весьма принципиальном документе?

– Главная новость в том, что в тексте нет связки двух фактов. Тех двух вещей, которые демократы пытаются слепить вместе. Первый – просьба Трампа к Зеленскому открыть расследование деятельности сына Джо Байдена на Украине. И второй – угроза не выдать денег Киеву, не оказать помощь в противном случае. Этой связки, этой коррупционной конструкции, за которую действительно можно было бы объявлять импичмент Трампу, я в расшифровке не увидела. Трамп ни разу не сказал о сокращении помощи США, если просьба по Байдену не будет учтена. Он говорит обтекаемо. «Мы вам помогаем». В тексте можно усмотреть некие намёки. Но из таких намёков с юристами, которые есть у Трампа, обвинить действующего президента в предательстве США не получится.

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- Но разве оппонентам Трампа нужна юридически безупречная взаимосвязь этих двух смысловых единиц? Киев Вашингтону – расследование по Байдену. Вашингтон Киеву – финансовую помощь.

– Да. Если они хотят подводить эту историю под закон об импичменте. Если это не просто очередная истерика демократов в попытке получить голоса и спихнуть ненужного им президента. Если это действительно ход конём, который должен закончиться импичментом президента, то должна быть внятная привязка. То, за что его можно будет действительно осудить. Но в представленной расшифровке внятной привязки нет. Однако спектакль не окончен. Мы ждём ещё выступления того, кто слил демократам информацию об этом разговоре Трампа с Зеленским. И если этот человек расскажет что-то ещё, помимо этой стенограммы, то, возможно, будет продолжение по сути.

- Вне зависимости от слов этого человека, демократы от импичмента не откажутся?

– Они будут добиваться импичмента. Это однозначно. Они начали процедуру ещё вчера, они не отступят.

- Хиллари Клинтон, которая всего через несколько минут после публикации расшифровки на сайте Белого Дома заявила, что «президент США предал страну», это подтверждает?

– Ничего другого она и не могла сделать. Демократы всё это говорят на протяжении трёх лет. Одно и то же. И фразы примерно одинаковые. «Предал страну», «договорился с иностранцами». Только раньше они говорили про Россию. Теперь будут говорить про Украину.

- Получается, что Трамп в любом случае проиграл в этой схватке вокруг украинского бизнеса сына своего главного оппонента на будущих выборах?

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– Мы можем сказать, что он в очередной раз оказался на грани. Я бы не сказала, что он уже проиграл. Пока игра не закончена. Но Трамп снова в очень сложной ситуации. И то, что демократы процедуру импичмента уже запустили, ситуацию ему осложняет. Однако эта же самая ситуация может Трампа вытянуть из его проблем. Этот скандал может активизировать электорат Трампа. Если кто-то из его электората в последнее время сомневался, как голосовать, то сегодня вся его основная база пойдёт голосовать 100%. И голосовать она будет за Трампа.

Здесь демократы тоже играют ва-банк. Уверена, что демократы хорошо понимают этот риск и очень рассчитывают, что смогут победить в своём расследовании. Они поставили на то, что будет конкретное обвинение, которое поможет им. Провести импичмент с такими «доказательствами» они могут только в одном случае. Если Республиканская партия откажется от Трампа, и в Сенате (верхняя палата Конгресса, где республиканцы имеют большинство. – Прим. ред.) поддержит импичмент. В противном случае это будет просто решение Палаты представителей (нижняя палата Конгресса, где большинство имеют демократы. – Прим. ред.), которое ни к чему не приведёт с точки зрения устранения Трампа. Однако решение лишь нижней палаты в пользу импичмента уменьшит электоральные шансы Трампа в момент переизбрания.

- А Джо Байден – всё? Он больше не главный конкурент Трампа? О том, как ему «помог» сын, сейчас почти не говорят почему-то.

– Очень хороший вопрос. Мне кажется, что вся эта шумиха, которую сейчас устраивают демократы, она вызвана не только тем, что в переговорах с Зеленским возможно есть к чему привязаться. Она направлена на то, чтобы сместить акцент с Байдена на Трампа. Чтобы люди перестали думать про Байдена. Ведь началось всё с Байдена. С того, что его сын, в тот период, когда Байден был вице-президентом, действительно входил в совет директоров украинской энергетической компании. С точки зрения кандидата в президенты США – это очень серьезный фол. После такого нужно заканчивать избирательную кампанию Байдена.

Думаю, что именно поэтому демократы так сильно сейчас раздувают скандал. Это одна из основных причин, почему они вообще пошли на открытие процедуры импичмента Трампу. Им нужно перекричать эту тему. И не факт, что у них это не получается. Пока не факт. Но могут и не перекричать. Ждём выступления того, кто слил информацию. И соответственно, руководства секретных служб. Возможно, у них есть дополнительные данные о давлении Трампа на Зеленского. Какие-то доказательства. Пока же это всё просто сложенные вместе разноцветные кубики. Да, Трамп придержал какую-то часть денег, которые должны были переводиться Украине. И что?

- Как что? Намекнул новой киевской власти на необходимость услуги. И, по сути, использовал возможности государства в своих личных политических целях.

– Теоретически. Но это надо доказать.

- А надо ли это доказывать американскому электорату, учитывая три года постоянного «мочилова» избранного президента в СМИ?

- Демократическому электорату ничего доказывать не нужно. А электорату республиканцев доказательства нужны. Независимым кандидатам и их избирателям доказательства нужны. И главное доказательства нужны Республиканской партии.

- Что говорят рейтинги сегодня?

– Пока персональные рейтинги не показательны. И даже опросы по поводу импичмента не показательны. Мы на самом деле в самом начале процесса. Нужно смотреть на то, как дальше будет реагировать электорат на повторяющийся вопрос: вы за импичмент или против. Пока же есть только одна интересная в этом смысле цифра. Она должна Трампа настораживать. 51% американцев считает, что Трамп ведёт себя неправильно. Это не напрямую вопрос про импичмент. Это вопрос про его деятельность. И это серьёзно. Поэтому демократы так и жмут. Так нагнетают. Они в принципе могут дожать электорат. Сегодня оба лагеря в шаткой позиции. И демократы со своим Байденом. И республиканцы с Трампом.

- Разве жест Трампа с публикацией расшифровки не укрепил его позиции сегодня?

– Жест на самом деле классный. Он сильный. Он показывает, что ему нечего скрывать.

- То есть сегодня этот жест приблизил переизбрание Трампа?

– Однозначно да. Но сегодня. Сейчас Трамп ещё поговорит с Зеленским и будет ещё интереснее.

- То есть фактор Украины в большой политике США, читай, всего мира, будет сохраняться?

– Да. Фактор Украины будет работать, пока его не докрутят до конца.

- То есть сын Байдена, если его начнут спрашивать новые украинские власти, ещё может папе помочь?

– (смеётся) Хантер Байден папе уже не поможет… Пока шансы Трампа на раскручивание сюжета с сыном своего конкурента ниже, чем шансы демократов раскрутить вот эту историю с якобы давлением на Зеленского.

- Если мы исходим из того, что «Трамп наш парень», то стойкость Зеленского, который не сдаёт действующего президента США и говорит, что на президента Украины может давить только его шестилетний сын, делает и Зеленского «нашим парнем»?

– (смеётся) Думаю, что тут про нашу выгоду вообще не приходится говорить. Про нашу выгоду давайте закончим, как спецпрокурор Мюллер закончил со своим докладом. У нас нет выгоды в этой ситуации вообще. России, чем хуже у них там, тем хуже. Чем больше они там у себя дерутся, тем больше они кусают нас. А пока они драться заканчивать не планируют. Выборы на носу. Запасаемся попкорном.

Николай Нелюбин,

специально для «Фонтанки.ру»