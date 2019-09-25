СМИ: Следователь по делу актера Устинова решил уволиться

Следователь Тверского следственного отдела ГСУ СКР по Москве Ярослав Заварзин, который вел дело актера Павла Устинова, решил уволиться. Об этом 25 сентября сообщил РБК близкий к СК источник. Источник «Коммерсанта» в Следственном комитете указал, что Заварзин продолжает работать в ведомстве, но действительно хочет уволиться. При этом собеседник газеты не уточнил, подал ли следователь рапорт.



При этом источник РБК сказал, что претензий к Заварзину у руководства ГСУ СКР по Москве нет. «Вопрос его ухода из СК пока в подвешенном состоянии. Ему сделали хорошее предложение из одной госкорпорации», — уточнил источник.

24-летнего Устинова задержали 3 сентября на несанкционированном митинге в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. При его задержании росгвардеец вывихнул плечо. Тверской райсуд согласился со следствием, что актёр «применил силу корпуса», и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам в колонии общего режима. Приговор обжалован, рассмотрение назначено на 26 сентября.

Устинов ждёт апелляции на свободе, по ходатайству Генпрокуратуры 20 сентября его выпустили из следственного изолятора.





