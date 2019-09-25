Жилищники пока продувают. Где не послушались Беглова и не дали тепла

«Фонтанка» спросила у читателей, согрелись ли они с началом отопительного периода. Выяснилось, что не все — Петербург продолжает жить в демисезонном режиме, и поживет так еще несколько дней.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

«Сегодня до полуночи во всех домах Петербурга дадут тепло», – обещал накануне Александр Беглов. А если не дадут, наказал горожанам жаловаться. Сравнительно небольшой коллектив «Фонтанки» зябко обменялся впечатлениями на утренней планерке в среду и догадался: что-то пошло не по плану, жаловаться явно есть повод. Чтобы подтвердить свои подозрения, обратились к читателям с просьбой сообщать, если у них все еще холодные батареи. Письма приходят до сих пор.

В первые же часы на почту и в соцсети посыпались сообщения от читателей. На данный момент их более сотни, встречаются эмоциональные. «Вчера принесли из роддома малыша… сразу привыкает к суровой жизни!» – пишет житель дома 131, корп. 2, по Бабушкина. «В квартире холодно. Не уважают избранного хозяйственника», – поддавливают электоральными соображениями обитатели дома 10 по Пулковской. «По телефону служба 004 отчитывается, что проблема решена, по факту батареи холодные, – пишет читатель про дом 15 по Малой улице в Пушкине. – И видели они все заявления губернатора, оно им нужно...»

«Купил электрообогреватель и включил – 2 кВт! Кто будет оплачивать потраченную на обогрев электроэнергию и больничный?» – риторически спрашивают самые прагматичные. «Тверская замерзает, а в Смольном, интересно, тепло?» – задаются вопросом опьяненные близостью к власти. Если это кого-то успокоит – тепло.

Общего сценария нет. Где-то отопление включили накануне, да сразу же и выключили, где-то батареи еле теплые. По многим адресам читатели уточняли, что претензии у них только к одному стояку из нескольких, то есть в данном случае просто не проведены работы по продуванию конкретных труб. В Пушкинском районе Институт растениеводства отказывался запускать котельную, которая питает жилой дом, – для подключения дома к теплу понадобилось подключение прокуратуры к делу. Кроме того, возможно, что в течение 25 сентября в некоторых домах стало теплее – длинные руки «Фонтанки» не могут оперативно дотянуться до каждой батареи. Однако очевидно, что даже к следующей полуночи не все горожане получат обещанное отопление.

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Может быть, это больше говорит об аудитории «Фонтанки», нежели о работе коммунально-жилищных служб, но порядка 20 жалоб пришло из Центрального района, в основном из зоны работы местных жилкомсервисов: ЖКС № 1 (Восстания, д. 42, наб. Мойки, д. 40, Чайковского, д. 2), ЖКС № 2 (Коломенская, д. 13, Константина Заслонова, д. 25, Марата, д. 35), ЖКС № 3 (3-я Советская, д. 10, Конная, д. 26, 8-я Советская, д. 27-29, Бакунина, д. 11, Суворовский, д. 56, Калужский, д. 7, и др.).

Второй «антигерой» веерного опроса «Фонтанки» – Невский район. О помощи взывали из зоны ЖКС № 2: Рыбацкий, д. 49, Седова, д. 160, Бабушкина, д. 93, Ивановская, д. 6, Дмитрия Устинова, д. 8. Присутствие частной компании не гарантирует успех – послания шли с Народной, д. 40 (УК «Доверие»), Рабфаковской улицы, д. 3, и 2-го Рабфаковского переулка, д. 3 (УК «Евротракт»), с пр. Обуховской Обороны, д. 138 («Дом Сервис»).

Третье место достается Московскому району. Люди, по их словам, мерзнут в нескольких домах Пулковской улицы, на Московском проспекте, д. 205, на Костюшко (дома 5 и 94), на Ленинском проспекте и на Орджоникидзе. Управляющие компании «Мир» и «Возрождение» обслуживают восточную половину Василеостровского района; там не чувствовали тепла на 9-й линии, д. 2, 10-й линии, д. 27, 11-й линии, д. 24, и по другим адресам.

На отсутствие отопления продолжают жаловаться и из других районов: в частности, несколько сигналов пришло с Петергофского шоссе, Придорожной аллеи (д. 17 и 19). Неладно в Металлострое, где, если верить сообщениям, от холода сотрясается чуть ли не вся Полевая улица (ООО «Рыбацкое-Стройсервис»). Пишут с юга (несколько домов по Турку и Будапештской) и с севера (Парашютная, Комендантская, Заречная).

В данном случае управляющие компании указаны не как безусловные виновники; просто у них и надо узнавать, кто ответственный за заморозки в квартире. Помимо медлительности жилищников, отсутствие отопления может объясняться авариями на теплосетях. «Фонтанка» рассказывала о том, как Петербург с боем и под журчание фонтанов пережил летние испытания труб под давлением, а количество дефектов перевалило за тысячу. Судя по всему, не помогло, трубы продолжают рваться. Как рассказали в жилкоме, из-за ремонта дома уже отключают в различных районах города, в том числе в Невском и Василеостровском (примерно по 20) и в Центральном (около 50).

В ГУП «ТЭК», который питает теплом Невский район, посмотрели на список адресов от «Фонтанки» и не нашли там своей вины. В комитете по энергетике сообщили, что несколько адресов из холодного перечня подключили с утра. В Центральном районе, по данным ведомства, «Теплосеть Санкт-Петербурга» копается в других местах и отключает другие дома, в частности на Полтавской и Гончарной. В жилищном комитете «Фонтанке» пояснили, что продувание стояков может занимать 3–4 дня. «Если есть перемычки перед радиаторами, то достаточно подняться на чердак и один раз выпустить воздух, – говорит зампредседателя Сергей Шарлаев. – А если их нет и, например, завоздушена батарея, то необходимо попасть в квартиру. Как правило, это удается сделать только вечером, потому что днем все на работе. Мы такие адреса отслеживаем, везде тепло пойдет».

Всего в план подготовки Петербурга к отопительному сезону включены 29,5 тысячи зданий, из них 23,5 тысячи – это многоквартирные дома и общежития. Еще накануне в Смольном заявляли, что готовность объектов инженерно-энергетического комплекса составляет 98%.

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До 100%-ной готовности энергетики рассчитывают добраться к 1 ноября. Этап периодического протапливания в этом году занял 8 дней – с 16 по 24 сентября. Опыт комитета по энергетике показывает, что чем длиннее этот переход, тем меньше потом жалоб от населения. В прошлом году пришлось поторапливаться и запускать полноценный режим спустя 5 суток после объявления режима периодического протапливания, и на жилищников с коммунальщиками уже в первые 10 дней высыпали 33 тысячи обращений.

«Фонтанка» рассказывала, чей номер набирать, если вам не спится, пока не выполнено обещание губернатора. Первичную информацию можно получить у своей управляющей организации, узнать ее можно на портале «Реформа ЖКХ». В жилкоме вам будут рады с 9:00 до 21:00 по телефону 710-44-54, а в районных жилищных агентствах круглосуточно – телефоны по ссылке. Жаловаться на холодные батареи можно в Городской мониторинговый центр по телефону 004. «Честно говоря, если дело не в прорывах на сетях, лучше сразу звонить в аварийную своей компании, – говорит собеседник в жилищном комитете. – Они сейчас все равно мотаются постоянно, быстрее приедут и сделают».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»