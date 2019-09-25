Зеленский поговорил с премьером Норвегии о добыче газа. Та подарила ему футбольный мячик

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН встретился с премьером Норвегии Эрной Солберг и пригласил к сотрудничеству в энергетической сфере, а том числе в добыче газа, сообщила в среду пресс-служба главы Украинского государства.

На полях Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії Ерною Солберг.

Детальніше: https://t.co/exg1TQuiCq pic.twitter.com/vX8hLVpLNi — Офіс Президента (@APUkraine) 25 сентября 2019 г.

"Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это геополитический вопрос", – цитирует Зеленского пресс-служба.

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По данным пресс-службы, стороны обсудили развитие альтернативной энергетики и подчеркнули важность сохранения высокого уровня взаимодействия между двумя странами.

Солберг отметила, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине на фоне сообщений о повышении прозрачности работы и антикоррупционных инициативах. Стороны договорились работать над привлечением норвежских инвесторов к инфраструктурным и гуманитарным проектам по восстановлению Донбасса.

Кроме того, Зеленский проинформировал премьера Норвегии о ситуации в Донбассе. В конце встречи Солберг вручила Зеленскому футбольный мяч, на котором изображены цели устойчивого развития.