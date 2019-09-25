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Финляндия
25.09.2019 19:24
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Финны заявили о «феноменальном» росте трансферных пассажиров, едущих в Россию

Аэропорт Хельсинки зафиксировал «феноменальный» рост трансферных пассажиров, следующих через Финляндию в Россию, за последние пять лет. Притом интересно, что если скачок прошлого года можно было бы объяснить проведением чемпионата мира по футболу, то 2019 год уже подтверждает сохранение планки практически на столь же высоком уровне.

Соответствующую информацию «Фонтанке» 25 сентября предоставили в компании-операторе финских аэропортов Finavia. По словам Аймо Рантанена, менеджера компании по развитию маршрутов, впечатляющий рост показывают именно трансферы, а не обычные перелеты до Хельсинки и обратно.

Так, если в 2015 году через аэропорт Вантаа прошло 79,5 тысячи пассажиров, направлявшихся в Россию (процент именно россиян среди них не сообщается), то в 2017-м – 103,6 тысячи. В 2018-м эта цифра скакнула до 146,7 тысячи. А в 2019 году идёт на уровне 140,4 тысячи.

При этом львиная доля пассажиров направлялась в Москву (в 2018 году – 316,7 тысячи), а многие петербуржцы и их гости, вероятнее всего, в Хельсинки пересаживались на поезда или автотранспорт, чтобы добраться до места (продолжали путь самолётом 144,5 тысячи человек). Помимо жителей двух самых крупных городов и их гостей, через Финляндию пассажиры летели в Екатеринбург, Казань и Самару – но теперь эти направления закрываются.

При этом интересно, что россияне в целом составляют лишь 3,6% пассажиров в аэропорту Хельсинки. И это меньше, чем число граждан Китая (4%) и даже Великобритании (3,8%). И лишь 1% перелетов из аэропорта Вантаа и обратно осуществляется авиакомпанией «Аэрофлот».

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