«Одиннадцать молчаливых мужчин» перекроют центр. А на Связи и Турбинной водителей теснят дорожники

Съёмки фильма о советских футболистах в ближайшие дни внесут коррективы в схему движения в Центральном районе Петербурга. В Кировском и Петродворцовом районах с 25 сентября стартовал ремонт дорог, который продлится до середины октября.

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры, для работы над картиной «Одиннадцать молчаливых мужчин» движение ограничат с восьми утра 28 сентября. Для автомобилистов будут перекрыты Новгородская улица от проспекта Бакунина до 10-й Советской, Старорусская улица от Новгородской и Евгеньевской и 8-я Советская от Кирилловской до Новгородской.

С восьми утра 27-го по этим же адресам будет запрещена остановка. Дорогу водителям вернут в шесть утра 30 сентября. Для общественного транспорта закрывать проезд не будут.

Фильм о турне московского клуба «Динамо» в Великобританию в ноябре 1945 года режиссёра Алексея Пиманова собираются снимать также в Пушкине и Павловске. Лондонские панорамы, как следует из релиза кинокомпании «ПимановФильм», в картине будут. Частично съёмки пройдут в Москве и Калуге.

Кроме того, в КРТИ сообщают, что 25 сентября в Кировском районе АО «ПО «Возрождение» ремонтирует проезжую часть и тротуар на Турбинной. Работы ограничат движение от Новоовсянниковской улицы до Промышленной, без перекрёстков. Сегодня ремонт стартовал также в Петродворцовом районе. До 3 октября движение ограничено по улице Связи – от Федюнинского до Жоры Антоненко.