Проект о поиске пропавших без вести по геолокации поддержали в Госдуме

Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли поправки в законодательство, благодаря которым поисковые отряды смогут получать данные о мобильной геолокации пропавших без вести без судебного решения.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента 25 сентября, проект предполагает, что для запроса «будет достаточно мотивированного постановления одного из руководителей органов внутренних дел». На такой случай операторы сотовой связи станут брать с клиентов разрешение на использование их персональных данных: это поможет полиции быстрее и точнее проводить поиски.

Накануне стало известно, что в России начали всё чаще пропадать дети: с начала 2019 года в правоохранительных органах зарегистрировали больше восьми тысяч случаев. С 2015 года полиция обязана моментально реагировать на обращения об исчезновении человека и формировать следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств произошедшего.