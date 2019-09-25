ЦБ РФ предупредил банки о риске вовлечения в схемы отмывания доходов при выдаче векселей

Банк России рекомендует банкам воздержаться от выдачи векселей при наличии подозрений, что они будут использованы в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, говорится в методических рекомендациях, опубликованных в Вестнике Банка России.

«В целях минимизации риска вовлечения кредитных организаций в ОД/ФТ (отмывание доходов/финансирование терроризма. – RNS) Банк России рекомендует воздержаться от выдачи векселей при наличии подозрений, что вексель может быть использован в схемах, конечной целью которых является обналичивание денежных средств либо незаконный вывод денежных средств за рубеж», – говорится в сообщении.

Регулятор отмечает «значительное количество случаев использования недобросовестными участниками финансового рынка векселей, выданных кредитными организациями в качестве инструмента для совершения операций, действительными целями которых является ОД/ФТ». В связи с отсутствием централизованной системы учёта выдачи векселей ЦБ отнёс их к «высокорисковым ценным бумагам, которые могут использоваться в целях ОД/ФТ».

В ЦБ напомнили, что «законодательство Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма непосредственно не определяет случаи, когда кредитная организация вправе отказаться от платежа по векселю, соответствующему требованиям вексельного законодательства».