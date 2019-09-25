В Петербурге Университет МВД эвакуировали из-за пожарной тревоги. Курсантов на улицу выгнал дым

Задымление прервало учебный процесс в корпусе Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел РФ в Красносельском районе города. Будущих полицейских от занятий оторвала проводка.

По информации «Фонтанки», пожарных на Лётчика Пилютова, 1, вызвали в 15:40 в среду, 25 сентября. Помощь потребовалась в первом учебном корпусе Ууниверситета МВД, в одном из кабинетов которого произошло задымление.

Дымить начала скрытая электропроводка, курсантов попросили освободить здание. Спасатели пролили провода и этаж. Как уточнил собеседник в МЧС, причина проблем с оборудованием может крыться на подстанции, которая расположена неподалёку, но к вузу не относится. Сегодня на ней проводились некие работы, напряжение усилили, университетская проводка могла не выдержать.