Белый Дом опубликовал стенограмму переговоров, за которые президенту США грозит импичмент

Белый Дом опубликовал стенограмму июльских переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, когда американский лидер по утверждению его оппонентов в Конгрессе, якобы требовал от украинского лидера оказать давление на сына главного кандидата на пост президента США от демократов Джо Байдена – Хантера.

23 сентября Трамп обвинил Хантера Байдена в получении крупных средств от Украины во время президентства Петра Порошенко. Байден младший входил в совет директоров одной из крупных энергокомпаний Украины.

Однако стенограмма не содержит элементов шантажа. Демократы утверждали, что Трамп требовал расследования в отношении сына своего конкурента в обмен на помощь США, которая необходима Украине.

«О сыне Байдена много говорят, что Байден прекратил судебное преследование (на Украине – Прим.ред.), и многие хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден хвастался, что прекратил это преследование», – сказал Трамп Зеленскому.

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В ответ украинский лидер сообщил, что в ближайшее время на Украине появится новый генеральный прокурор, который будет на 100% подконтрольным Зеленскому. «Он или она изучит ситуацию, особенно в компании, которую вы упомянули», – сказал Владимир Зеленский.

Предположения о давлении Трампа на Зеленского ради своей политической выгоды стали основанием для заявления спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о запуске импичмента Трампа. Трамп назвал эти обвинения своих противников в США клеветой и «охотой на ведьм», после чего и пообещал обнародовать полную расшифровку беседы с Зеленским.

Вместе с тем в ходе переговоров Зеленский действительно просил у Трампа дополнительную военную помощь.

«Хотел бы поблагодарить вас за вашу большую поддержку в области обороны. Мы. готовы продолжать сотрудничество. В частности, мы почти готовы покупать больше Джевелинов (американский переносной противотанковый ракетный комплекс – прим.ред.) у США для оборонных целей», – сказал Владимир Зеленский.