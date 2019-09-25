Захарова отреагировала на публикацию стенограммы разговора Трампа и Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала опубликованную Белым домом стенограмму телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
«Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с Конгрессом, Белым Домом и другими госструктурами сделала госпожа Пэлоси. Получается, Джулиан Ассанж — это практически Герой США. Ведь он предоставил общественности не один, а тысячи материалов аналогичного характера», — написала Захарова в Facebook.
«Теперь ждём продолжения банкета: пусть публикуют стенограммы разговоров с партнерами по НАТО, друг с другом. Очень ценным представляется публикация выступлений на закрытых заседаниях ЦРУ, ФБР и Пентагона. Всё в студию!» — добавила она.
Справка:
Из стенограммы следует, что Трамп в ходе разговора упомянул дело сына бывшего вице-президента США Джона Байдена и попросил Зеленского посмотреть, можно ли заняться этим делом. Зеленский пообещал президенту США, что новый украинский генпрокурор рассмотрит это дело. Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп в этом телефонном разговоре пытался надавить на Зеленского. На фоне возникшего скандала спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.