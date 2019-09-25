Суд арестовал генерал-майора МВД РФ Мельникова

Басманный суд Москвы арестовал первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУООП) МВД России генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в попытке мошенничества.

"Суд постановил ходатайство следственных органов удовлетворить и избрать в отношении Мельникова меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 ноября", – огласила судья Наталья Дударь, сообщает ТАСС.

Защита и сам обвиняемый просили избрать ему домашний арест.

Как сообщила ранее газета "Московский комсомолец", Мельников подозревается в попытке хищения 100 млн рублей у предпринимателя. За эти деньги он со своими сообщниками обещал закрыть уголовное дело, которое было возбуждено еще в 2015 году. Бизнесмен передавал деньги частями и в августе обратился в правоохранительные органы. Высокопоставленный полицейский был задержан 24 сентября. Трое его сообщников были задержаны при получении денег 22 августа в баре "Даймонд" гостиницы "Золотое кольцо".

Мельников курирует вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений и оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также деятельность ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы.