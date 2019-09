После публикации стенограммы разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским экс-госсекретарь Хиллари Клинтон обвинила Трампа в предательстве США.

«Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление, это суровая реальность, и мы должны действовать. Он является явной и настоящей опасностью для тех вещей, что делают нас сильными и свободными. Я поддерживаю импичмент», — написала она в своем микроблоге в Twitter.

