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Строительство
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25.09.2019 18:20
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ГК «ПСК»: Start строго по графику

ГК «ПСК»: Start строго по графику

Компания "ПСК"

Cтроительство апарт-комплекса Start на пр-те Энгельса идёт строго по графику. Работы начались летом этого года и ведутся во всех трёх секциях проекта. 

— В Start три секции, представляющие собой одно большое здание. Как и все крупные монолитные сооружения, Start строится по секциям. В каждой из них свой график и темп работ. В первой секции сейчас заливается фундамент подвала и первого этажа, в третьей — стены и перекрытия подвала. Во второй секции мы приступили к нулевому циклу: залили фундамент для установки подъёмного крана и начали откопку котлована под фундамент секции, — рассказывает руководитель проекта.

Start возводит собственное строительное подразделение ГК «ПСК». С учетом темпов строительства через месяц над строительным забором будут видны первые этажи. По плану к концу года монолитные работы первой и третьей секции выйдут на уровень четвёртого этажа, во второй секции – на уровень третьего. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на IV квартал 2021 года.

Параллельно с увеличением готовности комплекса растёт и число банков-партнёров. Сейчас их пять: «Абсолют Банк», «СМП», «Росбанк», «Связь Банк» и «Уралсиб». В сентябре ГК «ПСК» запустил опцию «Startовая рассрочка». По её условиям стоимость приобретаемой недвижимости разбивается на пять платежей в течение года: с первоначальным взносом от 15% и последующими выплатами раз в три месяца. Для покупки в рассрочку от застройщика потребуется паспорт, оформление сделки займёт один рабочий день. Подробнее здесь

Сейчас минимальная стоимость апартаментов в Start начинается от 1,4 млн руб. и это одно из самых привлекательных предложений апартаментов в городе. Узнать об ипотечных программах и вариантах планировок можно в офисе продаж рядом с объектом строительства. Здесь же, как и на сайте, ведётся прямая трансляция со строительной площадки. Дополнительная информация по телефону (812) 210-26-05.

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

АО «СМП Банк» лицензия Центрального банка №3368 от 16.12.2014г.

ПАО РОСБАНК, Генеральная лицензия №2272 от 28.01.15

ПАО АКБ «Связь-Банк» лицензия Центрального банка №1470 от 21.11.2014г.

ПАО «Банк Уралсиб» Лицензия Банка России №30

 

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

 

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      ГК «ПСК»: Start строго по графику

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