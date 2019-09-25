Происшествия
В аэропорту Барнаула у Boeing при посадке загорелась стойка шасси. Пассажиров эвакуировали
Стойка шасси загорелась при посадке самолета Boeing 767-300, который прибыл из Вьетнама в аэропорт Барнаула 25 сентября. Лайнер приземлился благополучно, пассажиров эвакуировали.
«При посадке самолета из Камрани произошло возгорание правой стойки шасси», – сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
При эвакуации никто не пострадал. Точное количество человек на борту пока не сообщается. По предварительным данным, воздушное судно принадлежит компании «Азур».