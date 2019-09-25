Спортсмен пробежал 42 километра с бревном на плече в поддержку мальчика с ДЦП и рассказал, как это было

Москвич Александр Осипов пробежал Московский марафон с 20-килограммовым бревном на плече в поддержку ребёнка с диагнозом ДЦП. Дистанция в 42,2 километра далась ему нелегко и заняла 5 часов, но на финише его ждала целая толпа участников, волонтёров и болельщиков.

О том, каково было бежать с такой ношей, Александр рассказал в своём Instagram 25 сентября. Он отметил, что во время марафона сотрудники полиции, стоящие в оцеплении, «выражали респект, говоря об этом или просто подняв палец вверх».

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«Один росгвардеец увидел меня и кричит: «Смотри, смотри! Мужик решил сразу на краповый берет сдать!»» – вспоминает марафонец.

Были те, кто не верил в то, что бревно настоящее. Попадались и люди, которые хотели помочь, но Александр запретил к нему приближаться.

Московский марафон прошёл в Москве 23 сентября. В самом сложном и самом массовом забеге на 40 с лишним километров приняли участие 30 тысяч человек,финишировали только 26 тысяч. Александр Осипов принял решение бежать с бревном ради мальчика Никиты Леоненко с диагнозом ДЦП. Спортсмен пояснил, что мать воспитывает сына одна. Он выразил уверенность, что женщина уже отчаялась просить о помощи как государство, так и простых людей. Свою акцию Осипов назвал #бревнодобра.