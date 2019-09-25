СКР назвал причину возгорания на российском судне «Бухта Наездник» в порту Тромсё

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало проверку после сообщений СМИ о сильном возгорании на траулере под российским флагом на севере Норвегии.

«По предварительным данным, траулер находился в порту на ремонте. Предположительно пожар случился во время сварочных работ», – сообщило 25 сентября ведомство.

Следователи рассказали, что все 29 членов экипажа были эвакуированы, а 12 из них обратились за медицинской помощью.

В СК РФ пообещали дать правовую оценку произошедшему.

Судно «Бухта Наездник» загорелось в 10:59 по местному времени (или почти в полдень по Москве). Возгорание было такое сильное, что северную часть города заволокло дымом. Полиция начала эвакуацию. В больницы попали 12 членов экипажа и десятки местных жителей. Пожар тушат до сих пор. Экстренные службы сообщили о возможности взрыва.