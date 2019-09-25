Финские беспилотники начали патрулировать границу с Россией

Пограничная охрана Финляндии теперь использует беспилотные летательные аппараты для патрулирования границы с Россией, пишет 25 сентября Yle.

Дрон оснащён камерами, с помощью которых можно следить за незаконными передвижениями на границе. Беспилотник поднимается в воздух, когда срабатывает система оповещения, и «смотрит», кто передвигается по лесу — лось или нелегал. Аппарат будет «вести» человека в лесу до того момента, пока его не поймают пограничники. Особенно полезным дрон оказывается в местах, куда трудно подъехать на машине.

«Разница существенная, что касается скорости. Дроны преодолевают путь в несколько километров в один миг, в то время как пешком ушло бы минут 15, – рассказывает офицер Тапани Пулкка из штаба пограничного округа Юго-Восточной Финляндии. – Раньше мы всегда отправляли в лес пограничный патруль, теперь дрон с камерой совершает предварительную проверку».

В будущем штат дронов планируют увеличить, но ведомству также понадобится развивать и интеллектуальную систему распознавания.

Ранее сообщалось, что Пограничная охрана Финляндии и производитель беспилотных летающих роботов RumbleTools из Иматры совместно разрабатывают более надёжный беспилотный летающий аппарат, который самостоятельно мог бы подниматься в воздух, когда на границе что-то происходит, даже ночью.