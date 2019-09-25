Becar одержала победу в двух номинациях премии PROESTATE&TOBY Awards 2019

Becar победила сразу в двух номинациях профессиональной премии в области недвижимости PROESTATE&TOBY Awards 2019.

УК Becar удостоилась звания «Управляющая компания года – Facility Management», а Мария Онучина, управляющий директор PM Becar Asset Management, была признана «Персоной года» на рынке недвижимости. Последние несколько лет особое место в деятельности Becar было уделено трансформации и адаптации бизнес-процессов под новые рыночные реалии, что не могло остаться незамеченным профессиональным сообществом и клиентами компании. Так, в рамках УК были запущены новые форматы бизнеса – коворкинги и сервисные офисы, коливинги, апарт-отели, кондо-отели и ТЦ.

Основав сеть коворкингов под брендом GrowUp, за несколько лет Becar запустила площадки в Казани, Санкт-Петербурге и Москве. Формат кондо-отелей появился в России также не без участия Becar. Первый кондо-отель Группа Becar открыла в 2014 году на Московском проспекте в Петербурге. За 10 месяцев на правах эксклюзивного продавца было реализовано свыше 80% юнитов отеля.

В 2018 году Becar Asset Management стала партнером таких международных гостиничных операторов, как Wyndham Hotels & Resorts и Best Western Hotels & Resorts. Также были подписаны аккредидатции на управление брендами AccorHotels и InterContinental. Отправной точкой сотрудничества стали новые отельные проекты Группы Becar.

Прошлый и текущий годы проходят для Becar под знаком Digital – компания активно разрабатывает и внедряет IT-продукты, которые помогают обеспечивать контроль как за персоналом, так и за результатами работы на объектах, что в конечном счете приводит к экономии денег клиентов.

«Именно asset-подход, подразумевающий принятие любого управленческого решения с позиции долгосрочного сотрудничества, и выделяет УК Becar на рынке. Для нас клиент и его актив всегда приоритетнее быстрого заработка. Наши заказчики это понимают и ценят.

Диджитализация и шеринг-экономика – главные тренды последних лет, на которые мы опираемся при формировании стратегической линии развития компании. Ведь если игнорировать то, чем сегодня живет рынок, можно упустить волну, а поймать новую будет уже невозможно», – отметил Виктор Козин, вице-президент Becar Asset Management.

«За присвоенным званием «Персона года» стоит огромная работа коллег. Именно моя команда сделала этот успех возможным. Приятно осознавать, что достижения нашей компании были оценены по достоинству профессиональным сообществом», – делится Мария Онучина, управляющий директор PM Becar Asset Management.