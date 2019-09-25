Путин назвал главной целью повышение доходов граждан. Со следующего года поднимут МРОТ

Российский президент во время совещания с правительством заявил, что экономический рост не должен быть самоцелью.

«Важен конечный результат – повышение доходов граждан», – цитирует 25 сентября заявление Владимира Путина РИА Новости.

По его словам, со следующего года минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей, достигнув отметки в 12 130 рублей.

Путин призвал также увеличить число семей, которые получают выплаты за первого и второго ребенка. Они смогут рассчитывать на помощь от государства до 3-летнего возраста детей. «Как мы и договаривались, количество таких семей должно увеличиться с 45,7% до 68% семей», – заверил глава государства.

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Кроме того, президент напомнил, что с 1 октября будут проиндексированы денежные довольствия военнослужащих. «Общий рост военных пенсий должен составить 6,3%», – уточнил Путин.

В майском указе 2018 года Владимир Путин поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году.