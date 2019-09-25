Стало известно, куда летают петербуржцы через Хельсинки

Оператор финских аэропортов Finavia обнародовал топ-10 направлений, наиболее популярных у пассажиров, следующих из Петербурга через Хельсинки в третьи страны.

Как рассказал "Фонтанке" 25 сентября менеджер по развитию маршрутов Finavia Аймо Рантанен, первую строчку занимает Нью-Йорк: ради "Большого Яблока" транзитом через аэропорт Вантаа за год следуют около 12 тысяч пассажиров. Второе место по популярности занимает Париж – туда летят порядка 8 тысяч человек. На третьей строчке – Токио: число пассажиров по этому маршруту достигло 6 тысяч. Также в десятку входят Копенгаген, Стокгольм, Аликанте, Осло, Амстердам, Бангкок и Лондон.

Интересно, что для Москвы этот список отличается. Париж меняется местами с Нью-Йорком, вытесняя его на второе место (в Париж летят чуть больше 11 тысяч человек, в Нью-Йорк – менее 11 тысяч). Лондон поднимается с 10-го на третье, на четвертой строчке оказывается Чикаго. Также в списке появляются Гетеборг, Дублин, Сан-Франциско и Рейкьявик. А Амстердам и Стокгольм замыкают десятку.

Но есть немаловажное уточнение: в Finavia не могут сказать, какой процент из пассажиров, следующих такими маршрутами, составляют россияне и, соответственно, непосредственно жители Петербурга и Москвы, а какой – иностранные туристы, посещающие эти города.

Всего из России в аэропорт Хельсинки ежегодно летает около полумиллиона пассажиров.