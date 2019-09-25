Разбор полётов. Куда хотят летать лоукостеры из Петербурга

Оператор «Воздушные ворота Северной столицы» попросил режима «свободного неба» для 32 европейских стран и Израиля. «Потенциально готовы» реализовать программу Ryanair, EasyJet и WizzAir.

Сергей Коньков/Коммерсантъ

Появление новых направлений поможет Пулково оттянуть транзитный трафик у Финляндии и Прибалтики и заработать на доставке в Европу китайских туристов, считают эксперты. А введение электронных виз приведет в Северную столицу поток путешественников выходного дня. Но большого разнообразия направлений ожидать не стоит: в первую очередь, судя по всему, бюджетные перевозчики попытаются встать на уже обкатанные маршруты в главные европейские столицы.

Компания «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая аэропортом Пулково, раскрыла список стран, для полетов в которые запросила у федерального правительства «седьмую степень свободы воздуха». Как сообщалось ранее, особый режим даст иностранным перевозчикам возможность летать из Северной столицы не только в свою страну, но и в другие, и тем самым расширить сеть.

Вопрос о статусе «открытого неба», которого Пулково добивалось уже несколько лет, вернулся в повестку после введения в Петербурге электронных виз. Воспользоваться ими с 1 октября смогут жители 53 стран, включая государства ЕС (кроме Великобритании), а также Японию, Саудовскую Аравию, Филиппины, Сингапур, Кувейт, КНДР, Бахрейн и др.

25 сентября ВВСС сообщили, что в заявке, которая подана в Минтранс, 33 страны. Среди них соседние государства Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва) и Северной Европы (Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия). Немало в перечне курортных направлений: Италия, Испания, Португалия, Кипр, Мальта, Греция, Болгария, Хорватия. Также довольно хорошо представлены «бюджетные» страны Балканского полуострова (Сербия, Македония, Словения, Румыния) и центральной и восточной Европы (Польша, Чехия, Словакия). Не были забыты и основные страны Западной Европы: в списке в полном составе Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), а также Австрия, Германия, Швейцария и Франция. Вошли в заявку также Ирландия и Великобритания, хотя для последней режима электронных виз не предусмотрено. Единственной неевропейской страной в перечне стал Израиль.

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Новые для Пулково страны можно пересчитать по пальцам: сейчас из Северной столицы нет прямых рейсов в Ирландию, Исландию, Люксембург, Македонию, Румынию, Словакию и Словению.

Но эксперты считают такой выбор логичным. «В ЕС уже действует режим открытого неба, так что не нужно будет согласовывать полеты с другой стороной», – комментирует независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко. Аналогичной политики придерживается Израиль.

Уже известно, и кто готов осваивать данные маршруты. По словам главы ВВСС Леонида Сергеева, в числе первопроходцев – крупнейшие лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air. В Пулково отказались раскрывать, куда конкретно хочет летать каждый из них, но признали, что составляли заявку для Минтранса с учетом заявок тройки. Но если перечень будет одобрен, то выполнять перелеты из указанных стран смогут не только Ryanair, EasyJet и Wizz Air, но и другие компании, подчеркнули в ВВСС. Финальный список будет утвержден к 1 декабря 2019 года.

Сами компании пока проявляют сдержанность. Так, в Ryanair и EasyJet отказались комментировать «Фонтанке» сотрудничество с Пулково. Wizz Air, который уже летает из Северной столицы в Будапешт и с октября запустит в рейсы в Лондон, ранее сообщал о желании расширить маршрутную сеть, но конкретные направления раскрыть отказался.

Потенциально закрыть весь перечень Пулково мог бы каждый из указанных перевозчиков. На своем сайте Ryanair указывает, что обслуживает 200 направлений в 34 странах. У Wizz Air – 152 направления в 44 странах, у EasyJet – 172 в 34 странах.

Но, по мнению экспертов, с разнообразием могут возникнуть проблемы. «Лоукостерам интересны массовые направления, – рассуждает Андрей Крамаренко. – С точки зрения исходящего турпотока, это теплые страны, крупные европейские города – Париж, Берлин, Амстердам». Но туда уже летают классические российские и иностранные перевозчики. «Возможно, с приходом лоукостеров им придется подвинуться, например сократить частотность рейсов», – говорит эксперт.

Потребитель если и не получит в первое время большого разнообразия, то выиграет по цене. Чтобы выдерживать конкуренцию с бюджетными компаниями, традиционным придется пересматривать свои тарифы. К примеру, ранее приход в Пулково лоукостеров «Победа» и Wizz Air привел к снижению средних цен на отдельные направления от 16 до 50%. Но в то же время есть риск, что самые востребованные маршруты будут вычеркнуты из списка Минтрансом, чтобы защитить интересы отечественных перевозчиков.

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Представитель одного из игроков рынка, принимавшего участие в заседаниях рабочей группы Минтранса, также не исключает, что список маршрутов подвергнется корректировке. По его словам, конкретные предложения иностранных авиакомпаний еще не выносились на обсуждение. Но собеседник «Фонтанки» сомневается, что на полеты из Пулково возникнет ажиотаж даже с учетом электронных виз. «Здесь не наберется людей на полные самолеты. Поэтому лоукостерам интересно возить в крупные хабы, чтобы потом делать оттуда разлет», – говорит он. К таковым можно отнести Берлин, Милан (Бергамо), которые составляют базу аэропорта Лаппеенранты. В летнем расписании к ним могут добавляться курортные направления.

Авиаэксперт Роман Гусаров считает, что, с точки зрения маршрутной сети, Пулково сможет равняться на столичные города Скандинавии и Прибалтики. Там тоже недостаточно своего пассажиропотока, но они работают как транзитные узлы. «Сейчас Петербург – это географический тупик, а сможет стать "окном в Европу" для тех же китайских туристов», – комментирует он.

Для сравнения: Ryanair сейчас летает из Риги в 10 стран, включая курортные Болгарию (Бургас), Мальту и Кипр (Пафос), курортно-туристические Испанию (Барселона и Жирона) и Италию (Бергамо), а также Великобританию, Германию, Бельгию, Австрию и Ирландию. Wizz Air доставляет пассажиров из Риги в 10 стран, но имеет в арсенале менее заезженные направления – исландский Рейкявик, итальянский Бари, нидерландский Эйндховен.

В Вильнюсе у каждого из этих двух операторов по 14 стран. К примеру, Ryanair осуществляет рейсы в Дублин, Осло, Тель-Авив, Wizz Air — в Рейкьявик, Белфаст, Ниццу, Биллунн (Дания).

Самые близкие к Петербургу Лаппеенранта и Таллин пока в меньшей степени освоены крупными лоукостерами. Так, у Ryanair всего пять направления из Лаппеенранты – Берлин, Будапешт, Милан (Бергамо), а также Афины и Салоники. Из Таллина – семь.

EasyJet пока меньше других представлен в воздушном пространстве Скандинавии и Прибалтики. Из Таллина авиакомпания летает в Берлин, Милан и Лондон, из Хельсинки – только в Берлин, из Стокгольма – в Великобританию (Лондон и Бристоль), Германию (Берлин), Италию (Милан), Швейцарию (Базель и Женева).

Запустив такие или схожие направления, Пулково сможет вернуть себе россиян, которые в погоне за дешевизной летают лоукостерами из аэропортов соседних стран, считает Роман Гусаров. К примеру, в воздушную гавань Лаппеенранты в среднем 50% пассажиров прибывают из России.

Помимо заполняемости бортов на пути лоукостеров может встать еще несколько проблем. Первая – это тарифы на обслуживание, которые в Пулково являются одними из самых высоких. Ранее сообщалось, что ВВСС обратились в ФАС с просьбой об их корректировке, но хочет ли компания их снижать, чтобы привлекать бюджетных перевозчиков, или, наоборот, повышать (к примеру, чтобы потом с помощью субсидий давать преференции тем, в ком оператор более заинтересован), не раскрывается. Вторая причина – это бдительность российских погранслужб. Из-за проверок прибывающих из-за рубежа бортов, которые приводили к нарушению расписания, в частности, приостановила международные полеты из Северной столицы «дочка» Аэрофлота «Победа». На запрос «Фонтанки» пресс-служба лоукостера сообщила, что возвращения к полетам в зимнем расписании ждать не стоит. Перспективу достижения договоренности к будущему лету компания оставила без комментариев.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»