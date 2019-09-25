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26.09.2019 11:50
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Ligovsky City: новая жизнь в историческом центре города

Власти Санкт-Петербурга видят реорганизацию территорий «серого пояса» одним из важнейших перспективных направлений развития города. По словам главного архитектора города Владимира Григорьева, «серый пояс» - это будущий «новый Петербург», и развиваться он должен системно. Один из самых масштабных проектов редевелопмента – Ligovsky City реализуется в историческом центре города на Лиговском проспекте. «Фонтанка» разобралась, как воплощается концепция создания «Города в городе» в этой локации.

Ligovsky City: новая жизнь в историческом центре города

Glorax Development

««Серый пояс» — ценный, уникальный резерв для территориального развития города. Текущий Генеральный план содержит все предпосылки для создания определенной среды на этих территориях», – заявил глава КГА Владимир Григорьев. И тенденция ухода промышленности из центра открывает возможности для новой жизни людей на этих территориях в современном качественном жилье. Это призван подтвердить масштабный проект редевелопмента исторического центра Санкт-Петербурга Ligovsky City, который предполагает возведение нескольких кварталов в районе Лиговского проспекта. Сейчас ведется строительство первых двух жилых комплексов. «Первый квартал» возводится на участке 2,8 га на Лиговском проспекте, 271. Здесь появится 106 тыс. кв. метров недвижимости – 1201 квартира. Жилой комплекс «Второй квартал» общей площадью 87 тыс. кв. метров строится на Лиговском проспекте, 232, и займет 2,4 га – здесь предусмотрено 830 квартир. Земельный банк под реализацию проекта Ligovsky City сейчас составляет порядка 25 гектаров. 

Glorax Development
Glorax Development

Одним из главных преимуществ Ligovsky City является локация – проект реализуется в историческом центре, рядом — метро и основные транспортные магистрали (до метро «Обводный канал» – 10 минут пешком, до станции «Фрунзенская» – 15 минут). Площадка была выбрана администрацией Санкт-Петербурга в качестве одной из трех пилотных территорий для участия в конкурсе «Серый пояс. Преобразование». Победителем в конкурсе преобразования Волковской промышленной зоны стала концепция редевелопмента «Город в городе», которую предложило голландское бюро MLA+. Сегодня эта концепция реализуется компанией Glorax Development. Проект предусматривает строительство жилых кварталов, создание общественно-делового кластера и рекреационных пространств. Запланирована реконструкция школы и строительство детского сада. На первых этажах жилых комплексов разместятся коммерческие помещения под ритейл. 

Проектировщики первых двух кварталов Ligovsky City гармонично интегрировали жилые комплексы в существующий городской архитектурный ансамбль Лиговского проспекта — расположение корпусов на участке напоминает классическую разметку кварталов и дворов Санкт-Петербурга, создает ощущение приватности. Стилистически в проекте Ligovsky City сочетаются ленинградский конструктивизм и тенденции современной европейской архитектурной школы. Что касается внутреннего содержания комплекса, то здесь будут представлены квартиры в свободной планировке с возможностью объединить комнаты внутри одной квартиры или несколько квартир на этаже. Это даст возможность покупателю спланировать интерьер по своему вкусу. Кроме того, во «Втором квартале» есть квартиры с террасами, что позволит обустроить приватную летнюю зону отдыха с видом на центр города.

Glorax Development
Glorax Development

Сейчас в жилом комплексе «Первый квартал» на Лиговском проспекте началась установка современных энергоэффективных лифтов, заканчивается монтаж оконных систем, которым в проекте уделено особое внимание. Оконный профиль выполнен из алюминия, стеклопакеты с использованием энергоэффективных стекол, наружные стекла – закаленные, отличаются особой ударопрочностью. Толщина стекла зависит от расположения квартиры – максимально усиленные будут стоять на нижних этажах в комнатах, которые выходят на Лиговский проспект и Боровую улицу, что обеспечит шумозащиту. Начинается благоустройство территории жилого комплекса. В жилом комплексе «Второй квартал» проекта Ligovsky City ведутся подготовительные работы к устройству фасадной подсистемы для лицевой каменной кладки, началась установка балконных блоков, завершаются работы по каменной кладке внутренних стен и перегородок. 

Первые два квартала проекта Ligovsky City возвышаются по обеим сторонам Лиговского проспекта. В целом, в масштабах всей северной части Фрунзенского района появление такого проекта на Лиговском проспекте улучшит качество среды. Например, в рамках Ligovsky City появится новый городской сквер рядом с жилым комплексом «Первый квартал». Его концепцию разработало проектное предприятие «Инженерное дело». Проект сквера с необычной структурой пешеходных дорожек делится на четыре зоны: амфитеатр с сиденьями в виде широких лавок из камней, место для городских фотовыставок, уличный воркаут, детская площадка.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Ligovsky City (первый квартал) – застройщик ООО «Музей техники», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/

ЖК Ligovsky City (второй квартал) – застройщик ООО «ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/

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