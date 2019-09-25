Роскомнадзор заказал детский спектакль о своей работе Новосибирскому театру кукол

Новосибирский областной театр кукол работает над постановкой по заказу Роскомнадзора. В форме представления артисты будут учить детей безопасно пользоваться социальными сетями и избегать киберпреступников, сообщает 25 сентября агентство ТАСС.

«Планируем сделать спектакль о защите персональных данных детей, потому что мошенники пользуются тем, что практически все дети теперь используют гаджеты. Представители Роскомнадзора нам отправили информацию, с которой они приходят в школы, – презентацию о том, что нужно делать и как можно себя защитить», – рассказал директор театра Юрий Горлатых.

Администратор кукловодов уточнил, что материалы Роскомнадзора, выданные для творческой работы, впишут в формат пьесы. Будет ли фигурировать в постановке прототип сотрудника надзорного ведомства, не уточняется.

Ранее кукольный театр Новосибирска, которому в этом году исполнилось 86 лет, ввёл в постоянный репертуар спектакль «Светофор-волшебник» по заказу представителей МВД из регионального управления по безопасности дорожного движения. Ещё один спектакль «на заказ» – «Сказка про царя коварного и Вовку-пожарного» был поставлен по заявке МЧС.

Юрий Горлатых возглавил Новосибирский кукольный театр в 2016 году, когда члену «Единой России» не удалось переизбраться в качестве депутата областного Законодательного собрания. В парламенте будущий специалист по кукольным спектаклям состоял в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции, работал заместителем главы комитета по соцполитике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. После назначения прежний директор кукольного театра, который возглавлял его 44 года и курировал строительство нового здания театра, пытался уволиться, но был оставлен в должности худрука, отмечал тогда сайт «Тайга. Инфо».