В ЖК «Славянка» идёт благоустройство территории

Компания "ПСК"

Строительство ЖК «Славянки» от ГК «ПСК» завершено. Оба дома жилого комплекса подключены к городским электро- и теплосетям, и водопроводу. Благоустройство будет полностью завершено в течение месяца.

Сейчас в ЖК «Славянка» завершаются последние проверки подключения к электрическим сетям, после чего начнется подготовка к вводу комплекса в эксплуатацию.

Внутри зданий закончены чистовые работы: выполнена отделка лестничных проёмов, коридоров и мест общего пользования. Во дворе дома №24 установлена детская площадка и разбиты газоны. Возле дома №23 выравнивается территория, идёт подготовка грунта под благоустройство и озеленение. Подъезды к домам заасфальтированы.

Следить за ходом финальной стадии работ можно с помощью онлайн-трансляции с двух камер на строительной площадке. Готовность ЖК можно оценить и лично, посетив офис продаж на ул. Ростовская, 24, рядом с объектом строительства.

ЖК «Славянка» построен по монолитно-каркасной технологии собственным строительным подразделением ПСК. Оно же возводит все объекты компании, включая жилые комплексы бизнес-класса, апарт-комплексы и многочисленные проекты жилого и инфраструктурного строительства по заказу других девелоперов в Санкт-Петербурге и не только. Общее количество квартир в «Славянке» — 1024. На строительство и благоустройство ушло менее полутора лет.

В ЖК «Славянка» остаются последние квартиры в продаже. Их можно приобрести в ипотеку или рассрочку от застройщика. Для многодетных семей действует льготная программа от банков-партнеров.

Дополнительная информация по телефону: (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house