«Зенит» вырвал победу у «Енисея» в Кубке России
Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 1/16 финала Кубка России против «Енисея» в Красноярске в среду, 25 сентября. Петербуржцы обыграли хозяев поля со счетом 2:1.
«Зенит» пропустил первым. На 14-й минуте отличился Константин Савичев. На 57-й минуте главный судья назначил пенальти в ворота «Енисея», который реализовал Алексей Сутормин. На 63-й минуте Роберт Мак вывел сине-бело-голубых вперед после передачи Олега Шатова.
Соперник «Зенита» по 1/8 финала Кубка России определится позднее. Действующий обладатель титула — московский «Локомотив».