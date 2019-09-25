Обвиняемый в насилии над воспитанниками челябинского интерната снова взят под стражу. Он пытался давить на пострадавших и свидетелей

Челябинский суд ужесточил меру пресечения для предпринимателя Сергея Кокорина, который обвиняется в насилии над воспитанниками Лазурненской школы-интерната. Мужчина отправится в СИЗО на два месяца, хотя ранее сидел под домашним арестом.

Как сообщает 25 сентября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда, причиной стала отлучка фигуранта из дома и его давление на свидетелей и потерпевших.

Впервые Кокорина задержали в феврале 2018 года после того, как три семьи рассказали журналистам, что их приёмные сыновья говорили очень похожие вещи о насилии в отношении их. Всего пожаловались семеро мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет.

Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемым стал 51-летний посетитель интерната, предприниматель. В апреле после проверки учреждения прокуратурой было возбуждено ещё одно дело, на сей раз о халатности педагогов, которые не проверили посетителя и позволяли ему общаться с детьми. Директора интерната после прокурорской проверки уволили.

В итоге предпринимателя Кокорина обвинили в 11 эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении детдомовских воспитанников. Первое время он находился под стражей, позднее меру пресечения смягчили до домашнего ареста.