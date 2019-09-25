Последняя в истории ракета "Союз-ФГ" стартовала с Байконура

Российская ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала с космодрома Байконур с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-15", который уже выведен на околоземную орбиту и должен доставить космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).

#СоюзМС15: 528 секунд ? пилотируемый корабль «Союз МС-15» успешно выведен на околоземную орбиту ?



Олег Скрипочка, Джессика Меир и Хаззаа Аль Мансури направляются к Международной космической станции! Стыковка уже через 6 часов — в 22:45 мск.



Трансляция будет с 22:20 мск pic.twitter.com/LsZpVRshQU — РОСКОСМОС (@roscosmos) 25 сентября 2019 г.

Пуск ракеты был произведен в 16:57 по московскому времени с "Гагаринского старта". На борту корабля "Союз МС-15" находятся космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.

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Примерно через шесть часов корабль должен добраться до Международной космической станции и состыковаться с ней.

Новый экипаж присоединится к работающим на МКС россиянам Александру Скворцову и Олегу Овчинину, американцам Кристине Кук, Нику Хейгу и Эндрю Моргану, а также итальянскому астронавту Луке Пармитано.