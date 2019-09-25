Главам комтранса и комблага не нашлось места в правительстве Петербурга

Александр Беглов сформировал новое правительство Петербурга. Как и писала «Фонтанка», его покинули председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский и председатель комитета по транспорту Александр Головин.

Ранее 25 сентября депутаты переутвердили 10 действующих вице-губернаторов. Кроме того, им представили трех новых членов правительства: Евгения Григорьева (председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга), Олега Капитанова (председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики) и Анатолия Повелия (главу администрации Колпинского района). Таким образом, правительство должны были покинуть двое из трех членов, не являющихся вице-губернаторами. Как сообщает Смольный 25 сентября, остался в составе Юрий Шестериков, представитель губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном собрании. Ушли, соответственно, Головин и Рублевский.

Ранее «Фонтанка» писала, что вслед за этим чиновники могут покинуть и свои комитеты. Большие шансы, по данным издания, у Александра Головина. Первое заседание обновленного правительства состоится в пятницу, 27 сентября.