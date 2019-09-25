Преемственность. Порошенко показал в ООН российские паспорта, а Зеленский - пулю

Украинский президент во время своего выступления на Генассамблее ООН рассказал историю о певце Василии Слипаке и показал пулю. Его предшественник демонстрировал в ООН российские паспорта.

«В 21-м веке вместо «быть услышанным» можно быть убитым», – цитирует 25 сентября речь Владимира Зеленского телеканал 112 Украина.

Президент решил рассказать историю оперного певца Слипака, который был убит в военном конфликт в Донбассе. По словам Зеленского, у артиста был «божественный голос», которым наслаждались в Карнеги-Холле в Нью-Йорке, Ковент-Гардене в Лондоне, а также в соборе Нотр-Дам и в Гранд-Опера в Париже.

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«Но есть вещь, которая не позволит вам этого сделать [увидеть его выступление]. Она выглядит вот так», – заявил украинский президент, продемонстрировав собравшимся 12,7-миллиметровую пулю.

Он настаивает, что снаряд, лишивший украинца жизни, стоит 10 долларов. «И к сожалению, сегодня на нашей планете это – стоимость человеческой жизни», – резюмировал Зеленский.

Напомним, что это не первый раз, когда лидер соседней страны прибегает к реквизиту, чтобы донести свою мысль в ООН. Так, в 2017 году Петр Порошенко на дебатах Совбеза продемонстрировал российские паспорта, которые якобы принадлежали воевавшим на Донбассе гражданам РФ.