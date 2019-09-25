Движение по Сайменскому каналу восстановят спустя сутки

Неполадка в шлюзовых воротах "Соскуа", заблокировавшая движение по Сайменскому каналу, который соединяет Выборг и Лаппеенранту, устранена. Об этом 25 сентября сообщили в транспортном агентстве Финляндии.

"Неисправность на шлюзе "Соскуа" устранена. Движение по каналу будет вновь запущено после 18:00. Оно было прервано накануне, когда было обнаружено повреждение подшипников створа шлюза. Один сухогруз оказался запертым на шлюзе, он первым продолжит свой путь. После этого трафик продолжится в обычном режиме", – рассказали в ведомстве.

Финляндия, которая отвечает за управление гидротехническими сооружениями и поддержание канала в судоходном состоянии, ранее отремонтировала 8 шлюзов почти за 10 млн евро, "Соскуа" был в их числе. Почему возникла проблема, в транпортном агентстве не объясняют.