Движение по Сайменскому каналу восстановят спустя сутки
Неполадка в шлюзовых воротах "Соскуа", заблокировавшая движение по Сайменскому каналу, который соединяет Выборг и Лаппеенранту, устранена. Об этом 25 сентября сообщили в транспортном агентстве Финляндии.
"Неисправность на шлюзе "Соскуа" устранена. Движение по каналу будет вновь запущено после 18:00. Оно было прервано накануне, когда было обнаружено повреждение подшипников створа шлюза. Один сухогруз оказался запертым на шлюзе, он первым продолжит свой путь. После этого трафик продолжится в обычном режиме", – рассказали в ведомстве.
Финляндия, которая отвечает за управление гидротехническими сооружениями и поддержание канала в судоходном состоянии, ранее отремонтировала 8 шлюзов почти за 10 млн евро, "Соскуа" был в их числе. Почему возникла проблема, в транпортном агентстве не объясняют.
Справка:
Сайменский канал - судоходный канал на территории Финляндии и России, который связывает систему озер Сайма в районе города Лаппеенранты с Финским заливом Балтийского моря у города Выборга (Ленобласть). Длина канала 43 км, здесь расположено несколько шлюзов. Построен в 1845 - 1856 годах. Реконструирован в 1968 году. Доступен для речных и озерных судов. Основная часть грузопотока приходится на лес, стройматериалы, удобрения, целлюлозу, бумагу, уголь, пиломатериалы. Управление гидротехническими сооружениями и поддержание канала в судоходном состоянии осуществляются финляндской стороной, поддержание в судоходном состоянии подходного фарватера — российской. В мае 2019 года финны завершили замену шлюзовых ворот, начатую в 2016-м.
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