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Власть
25.09.2019 17:08
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"Голос" потребовал отменить результаты выборов в 24 петербургских муниципалитетах

Движение в защиту прав избирателей "Голос" призвало петербургский избирком потребовать через суд признать недействительными результаты выборов в 24 муниципалитетах города. Это связано с "грубыми и демонстративными нарушениями законодательства, не позволяющими выявить действительную волю граждан", – говорится в заявлении, опубликованном 25 сентября на сайте "Голоса".

Среди самых грубых нарушений, допущенных в день выборов, в "Голосе" перечислили аномально высокое голосование на дому, проконтролировать ход которого у наблюдателей возможности не было, физическое насилие в отношении членов комиссий и их незаконное устранение с участков. Грубые нарушения в "Голосе" зафиксировали и при подсчете голосов: председатели комиссий сбегали с бюллетенями, не составив итогового протокола, "при явной помощи полиции". На многих участках в день голосования наблюдались вбросы бюллетеней, "карусели" и подкуп избирателей, говорится в заявлении.

Нет доверия у "Голоса" и к процессу подведения итогов голосования. Они констатируют, что во многих муниципалитетах итоговые протоколы переписали, добавив голосов близким к власти кандидатам. "Следует отметить и странную позицию петербургской избирательной комиссии. После бегства с участка председателей и секретарей из УИК № 1280 и № 1283 (МО "Новоизмайловское") с бюллетенями кандидаты пробовали получить записи с видеокамер, однако городская комиссия в этой ситуации отказалась предоставить записи кандидатам", – говорится в заявлении.

Список муниципалитетов, результаты выборов в которых нужно отменить, эксперты "Голоса" составили, объединив информацию о нарушениях, которые избиркомы допускали как во время дня голосования, так и до него. Больше всего таких муниципалитетов в Кировском районе ("Морские ворота", "Нарвский округ", "Княжево" и "Дачное"), второе место делят Московский ("Звездное", "Новоизмайловское", "Московская застава"), Приморский ("Озеро Долгое", "Лисий Нос", "Черная речка") и Выборгский ("Сампсониевское", "Сергиевское", "Шувалово-Озерки") районы. Во Фрунзенском районе самые грубые нарушения "Голос" зафиксировал в муниципалитетах № 75 и "Купчино", в Адмиралтейском – в "Коломне" и "Екатерингофском", среди муниципалитетов Петроградского района наибольшие нарекания вызывают выборы во "Введенском "и "Посадском". Признать недействительными результаты выборов, по мнению экспертов "Голоса", основания есть в четверти всех муниципальных образований по всему городу – проблемные округа нашлись в 11 районах Петербурга из 18.

Спустя два дня после выборов председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко сам обещал поставить вопрос о признании недействительными результатов муниципальных выборов. Правда, с тех пор он свое намерение никак не подтвердил.

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