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Доброе дело
25.09.2019 17:05
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У людей с ограниченными возможностями появится свой дом во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе будет построен дом, где люди с ограниченными возможностями смогут жить самостоятельно. Об этом договорились правительство Ленинградской области и "Группа ЛСР", подписав 25 сентября стратегическое соглашение о сотрудничестве в социальной сфере.

У "Группы ЛСР" уже есть опыт в таких проектах. С 2012 года компания поддерживает программы ассоциации родителей детей-инвалидов ГАООРДИ, которые позволяют людям с инвалидностью интегрироваться в общество и повышать свою самостоятельность.Вместе с ГАООРДИ в 2017 году был открыт первый дом сопровождаемого проживания для людей с ограниченными возможностями – в ЖК "Новая Охта", в Красногвардейском районе Петербурга. В отдельном трехэтажном здании, оснащенном всем, что необходимо для людей с особенностями развития, сейчас живут 19 человек в возрасте от 19 до 42 лет. У каждого – своя комната со всеми удобствами и мебелью. Им помогают социальные работники и педагоги, а также психологи.

Теперь этот опыт получит продолжение в Ленинградской области, рассказал первый заместитель генерального директора "Группы ЛСР" Максим Соколов. Заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов сообщил, что в Ленобласти уже несколько лет работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который помогает людям с ограничениями по здоровью адаптироваться в обществе и найти работу. Следующим шагом будет научить их жить в собственном доме. Его планируется  построить во Всеволожском районе.

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