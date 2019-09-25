Четверть россиян считает, что образование за границей не отличается от российского

Молодежь высоко оценивает качество высшего образования в России, но считает, что за границей лучше образование. При этом большинство (74% опрошенных) никогда не задумывалось о том, чтобы отправить своих детей или внуков на учебу за границу, свидетельствуют опубликованные 25 сентября результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Большинство россиян не задумывались о том, чтобы отправить своих детей или внуков получать высшее образование за границей (74%), особенно люди в возрасте 45 – 59 лет (80%) и старше 60 лет (84%)", – говорится в материалах опроса. При этом рассматривают данную возможность в основном 18 – 24-летние (35%) и граждане 25 – 34 лет (41%).

Опрос показал, что высоко оценивает российское образование каждый пятый россиянин (22%), в основном 18 – 24-летние граждане (33%). Еще 39% россиян заявили о среднем качестве образования в России, а 29% считают, что его качество низкое.

Мнения о том, лучше ли зарубежное образование российского, разделились. Чуть более четверти опрошенных (27%) заявили, что за рубежом образование "скорее лучше" отечественного, 26% считают, что оно примерно одинаковое. Каждый десятый участник опроса (11%) сообщил, что российское образование хуже, при этом 36% затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство респондентов (78%) также заявили о том, что им "скорее неважно", получат ли их дети и внуки образование за рубежом. При этом каждый третий россиянин (33%) сообщил, что у него есть друзья или родственники, которые получили зарубежное образование.