Норвежские пожарные уже несколько часов тушат российский траулер. Возможен взрыв

Норвежские спасательные службы до сих пор не смогли локализовать распространение огня на российском траулере «Бухта Наездник» в порту Тромсё на севере королевства.

«Огонь на траулере все еще не взят под контроль и распространяется на корабле. Пожарные бригады усилены. В том числе привлечена лодка с водяной пушкой», – сообщает 25 сентября полиция в twitter.

Breivika: brann i tr?ler fortsatt ikke under kontroll, sprer seg bakover i skipet. slukkeinnsats forsterket, b?t med vannkanon kommet til stedet — Troms politidistrikt (@polititroms) 25 сентября 2019 г.

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Пожарные не могут подобраться вплотную к очагу, поэтому им не удается потушить судно. Одним из рассматриваемых вариантов остается буксировка траулера от причала.

«Трудно подобраться к месту возгорания, поэтому огонь распространяется на судне. На борту есть газы, которые могут взорваться», – сообщили телерадиокомпании NRK в экстренных службах.

Напомним, что судно «Бухта Наездник» загорелось в 10:59 по местному времени (или почти в полдень по Москве). Возгорание было такое сильное, что северную часть города заволокло дымом. Полиция начала эвакуацию. В больницы попали 12 членов экипажа и десятки местных жителей.