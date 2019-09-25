Открыты продажи паркинга в ЖК «Морская звезда»

ГК «Эталон»

Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Объект комфорт-класса, расположенный по адресу: ул. Оптиков, д. 37, строение 1, уже введен в эксплуатацию.

В настоящее время для покупки доступны места в подземном паркинге, общая площадь которого составляет 4 287 кв. м. При единовременной 100% оплате место для автомобиля можно приобрести со скидкой 5%. Для владельцев карт постоянных покупателей предоставляется скидка до 3%. Приобрести парковочное место можно также в рассрочку от застройщика.

Жилой комплекс «Морская звезда» расположен по адресу: Санкт-Петербург, улица Оптиков, д. 37, стр. 1. Дом построен по кирпично-монолитной технологии и введен в эксплуатацию в июле 2019 года. Общая реализуемая площадь объекта составляет 60 тыс. кв. м. Жилой комплекс «Морская звезда» включает 1 164 квартиры – от студий до трехкомнатных, а также подземный паркинг на 148 машиномест.

ЖК «Морская звезда» расположен в Приморском районе, вблизи парка 300-летия Санкт-Петербурга и озера Лахтинский Разлив. В мае 2018 года в 1,5 км от комплекса открылась новая станция метро «Беговая».

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Морская звезда» – застройщик ООО "Спектр", проектная декларация на сайте http://hkera.ru/zhk-morskaya-zvezda