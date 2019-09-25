В тюменском лесу задержана 23-летняя няня с мертвым младенцем на руках

Молодая девушка задержана в Заводоуковске Тюменской области по подозрению в похищении шестимесячного младенца. Родители оставили мальчика с 23-летней Викторией Айметдиновой, а сами отлучились на несколько часов на похороны. По возвращении домой они не застали дома ни ребенка, ни его няньки. Девушка ушла в сланцах, но одела ребенка — в шапочку и комбинезон, только ни смесь, ни бутылочки она с собой не взяла.

Как пишет 25 сентября 72.ru, больше суток в Заводоуковске искали малыша, родившегося в апреле 2019 года. Около 15 часов по местному времени поиски прекратили — девушку нашли в лесу с мертвым ребенком на руках. В Следственном комитете ранее возбудили уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего».

Журналисты отмечают, что няня была хорошо знакома семье — Виктория жила с сыном отца пропавшего грудничка. Накануне они с парнем поссорились и она приехала в Заводоуковск к его родне. Как выяснилось, в прошлом она была несколько раз судима, несмотря на свой юный возраст. В 19 лет она привлекалась по уголовной статье за применение насилия в отношении представителя власти. А до этого её обвиняли в избиении несовершеннолетней девочки.