Происшествия
Похищение картины Архипа Куинджи суд оценил в три года колонии строгого режима
Похититель картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи выслушал приговор. Бизнесмен Денис Чуприков получил три года заключения за странный хайп.
Как сообщает РИА «Новости», приговор 25 сентября был вынесен в Замоскворецком суде Москвы. Отбывать наказание осуждённый будет в колонии строгого режима.
Накануне стало известно, что у Чуприкова не нашли отклонений в психике. Он извинился перед судом и объяснил свой поступок тем, что хотел хайпануть, привлечь к себе внимание. Мужчина утверждал, что намеревался вернуть картину на следующий же день, но не успел – полиция нашла его раньше.
Справка:
Громкое преступление было совершено в конце января 2019 года. С выставки Куинджи пропало полотно, привезенное из Русского музея. Причем Чуприков снял картину со стены на глазах посетителей — те подумали, что это сотрудник Третьяковки. Произведение искусства нашли на стройке в Подмосковье. Уроженцу Крыма грозит до 15 лет колонии.
В обвинительном заключении сообщалось, что полотно «Ай-Петри» оценивается в 19 941 000 рублей. Вынимая картину из рамы, Чуприков нанес изображению царапину и «мелкие выкрошки красочного слоя», которые были вызваны «механическим воздействием». Реставрация обошлась в 13 тысяч рублей, их мужчина оплатил.