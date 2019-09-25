Похищение картины Архипа Куинджи суд оценил в три года колонии строгого режима

Справка:

Громкое преступление было совершено в конце января 2019 года. С выставки Куинджи пропало полотно, привезенное из Русского музея. Причем Чуприков снял картину со стены на глазах посетителей — те подумали, что это сотрудник Третьяковки. Произведение искусства нашли на стройке в Подмосковье. Уроженцу Крыма грозит до 15 лет колонии.

В обвинительном заключении сообщалось, что полотно «Ай-Петри» оценивается в 19 941 000 рублей. Вынимая картину из рамы, Чуприков нанес изображению царапину и «мелкие выкрошки красочного слоя», которые были вызваны «механическим воздействием». Реставрация обошлась в 13 тысяч рублей, их мужчина оплатил.