«Максимальное давление». США расширили санкции в отношении Ирана

Американское министерство финансов выполнило поручение президента по усилению санкционного давления на исламскую республику.

«Сегодня управление по контролю за иностранными активами обновило свой список [антииранских санкций]», – об этом 25 сентября сообщается на сайте министерства финансов США.

Новые санкции дополняют уже существующие ограничения, затрагивая международную торговлю. Так, в санкционные списки попали пять китайцев и 4 компании из Китая, которые вели торговлю с Тегераном. Ограничения, например, коснулись нефтедобывающего концерна China Concord Petroleum и судоходной фирмы Cosco Shipping Tanker.

В Иране, как сообщает Reuters, стоически восприняли новые ограничения, отметив, что стране не привыкать жить «в условиях экономического принуждения».

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Напомним, что Дональд Трамп анонсировал готовящиеся санкции после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, в которых Америка и саудиты обвинили Тегеран. Президент США призвал к «максимальному давлению» на Иран. Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших мировых производителей нефти, после атаки сократила производство более чем в два раза — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно 9,8 миллиона.

Ранее Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения, введя санкции против Ирана. Пострадали и страны, ведущие бизнес с Тегераном. В результате Тегеран тоже объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Исламская республика объяснила свои действия ответом на действия Вашингтона, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) найти выход из сложившейся ситуации.