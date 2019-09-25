Заставит ли «Пелла» плясать ОСК: Петербург ждет нового стратегического строителя ледоколов и супертраулеров

Государственные верфи ОСК могут получить конкурента в Северной столице, претендующего на строительство крупных судов, с петербургской пропиской и со статусом стратегического инвестора.

Александр Коряков/Коммерсантъ

Ленинградский судостроительный завод «Пелла» готовит масштабный проект для своей петербургской «дочки» — за 2 млрд рублей и пару лет с нуля предстоит возвести масштабное производство высокотехнологичной морской техники, которым планируют заинтересовать заказчиков с шельфа и Севморпути.

Компания «Пелла-Стапель» была создана в мае 2019 года. Это 100-процентная дочка судостроительного завода «Пелла», который занимается производством судов различных классов, таких как траулеры, патрульные катера и буксиры. Выручка «Пеллы» по итогам прошлого года составила 12,7 млрд рублей.

Как рассказали «Фонтанке» 25 сентября на заводе, на «Пелле-Стапель» планируется начать строительство судов технического флота – буксиров, спасательных судов, ледоколов и судов обеспечения арктического класса, рыбопромыслового флота – добывающих, рефрижераторных и высокотехнологичных научно-исследовательских судов.

Потенциальными заказчиками видят компании морской отрасли, топливно-энергетической области, работающие на шельфе, промысловиков, порты, а также объекты инфраструктуры в прибрежной зоне Севморпути. Открытие производства, на которое планируется нанять не менее 250 новых работников, запланировано на 2020 – 2021 годы.

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Производство «Пеллы-Стапель» будет находиться формально на территории Санкт-Петербурга, в Колпинском районе. Но фактически оно будет смежным с уже существующей областной компакт-верфью «Пеллы», расположенной на Ленинградском шоссе в городе Отрадное. Там есть спусковой канал, но нет готовых построек и инфраструктуры для нового проекта, поэтому создание производства планируется с нуля. Объем инвестиций в проект при этом составит не менее 2 млрд рублей. В результате предприятие получит возможность сооружать суда длиной до 110 метров.

Для поддержки инициативы Смольный может присвоить «Пелле-Стапель» статус стратегического инвестора Санкт-Петербурга. О подготовке и согласовании соответствующего постановления правительства «Фонтанке» сообщили в комитете по инвестициям. В ведомстве уточнили, что стратегический статус может получить проект «Создание нового стапельного производства для строительства высокотехнологичной морской техники». Параллельно готовится постановление о предоставлении земельного участка в рамках инвестпроекта. Принятие постановлений запланировано до конца 2019 года.

Получение статуса позволит новому предприятию рассчитывать на существенные льготы: кроме земельного участка без проведения торгов, это также уменьшение арендной платы за участок для строительства до 1,5% от его кадастровой стоимости с возможностью его последующего выкупа по сниженной цене.

Бороться за гражданские заказы «Пелле-Стапель» придется в первую очередь с петербургскими верфями ОСК, у которых стоит задача слезть с иглы гособоронзаказа и есть целая россыпь проектов промысловых и вспомогательных судов, не говоря уже об опыте постройки ледоколов и судов ледового класса.

Как говорил президент ОСК Алексей Рахманов, подводя итоги 2018 года: одной из ключевых задач корпорации на ближайшее будущее он видит достижение паритета в выручке от военной и гражданской продукции. Объем коммерческой продукции ОСК за последние четыре года вырос в 2,5 раза и достиг 57 млрд рублей в 2018 году. Это 15,6% общей выручки корпорации. Общий портфель заказов ОСК составляет более 1 трлн рублей, из них 30% – это коммерческие заказы. Если за первые пять лет работы ОСК (2008–2013) было сдано 45 гражданских судов, то за последние пять лет – уже 66, а план 2019 года – 22 штуки.

Энергетические корпорации и предприятия, работающие на Севморпути, активно заказывают суда на создающейся Роснефтью на Дальнем Востоке верфи «Звезда». Она даже уводит заказы у «Балтийского завода» с его компетенциями.

Поэтому наиболее перспективной опрошенным «Фонтанкой» экспертам представляется конкуренция нового производства с ОСК в секторе рыболовецких судов. У ОСК в Петербурге ключевыми исполнителями этих проектов являются: «Адмиралтейский верфи» – в январе там было заложено первое за 30 лет в России крупное рыбопромысловое судно, супертраулер длиной 108 метров СТ-192 для «Русской рыбопромышленной компании», и «Северная верфь», которая строит 10 траулеров по проекту с «Норебо».

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У «Пеллы» уже есть опыт по судам, близким к проекту «Норебо», – серия из четырёх траулеров с норвежским оборудованием строится для группы компаний «Мурмансельдь 2». Первое серийное судно спустили на воду 16 сентября. А появление новой площадки позволит начать строить и супертраулеры.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»