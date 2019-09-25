Медведев проиндексировал зарплату работникам госорганов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении окладов госслужащим в 1,043 раза.

«Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы», — говорится в постановлении, опубликованном 25 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее президент Владимир Путин проиндексировал в таком же размере оклады федеральных государственных гражданских служащих, а также оклады дипломатических работников и федеральных государственных гражданских служащих МИДа и чиновников с классными чинами юстиции.

23 сентября «Фонтанка» публиковала рейтинг, согласно которому зарплата растет в Костроме и на Сахалине, но не в Петербурге.