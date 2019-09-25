Оправданная необходимость: обеспечивают ли застройщики безопасность проживания в своих проектах

Безопасность проживания – это критерий, который важен всем, особенно семьям с детьми, но который при этом всеми понимается по-разному. Наличие системы наблюдения, службы охраны, закрытого двора декларируются многими девелоперами, но наличие этих составляющих еще не гарантирует ту самую ожидаемую клиентом безопасность.

LEGENDA Intelligent Development

Возьмем в качестве примера обещание закрытого двора. Поставить шлагбаум на въезде и даже окружить территорию забором еще не делает двор закрытым. Как утверждает директор по маркетингу и рекламе LEGENDA Всеволод Глазунов, абсолютная безопасность обеспечивается только тогда, когда к техническим средствам прибавляется еще комплекс мер по обеспечению невозможности проникновения на территорию случайных лиц, а это уже вопрос работы сотрудников управляющей компании. «Если же по одному звонку диспетчеру или, имея ключ от ворот, водитель сможет без проблем заехать во двор, а посторонние также могут зайти без проблем на территорию, проскользнув вслед за кем-то из жителей, о каком тогда уровне безопасности может идти речь?», – добавляет он.



О том, как обеспечивается безопасность проживания в домах LEGENDA, можно судить уже по готовым домам застройщика: во дворах нет машин, а дети могут гулять одни без родителей. Но это только то, что видно невооруженным взглядом. «Чтобы создать действительно безопасные условия для проживания, недостаточно просто закрыть двор по периметру – требуется серьезное техническое оснащение», – отмечает В. Глазунов.

В проектах LEGENDA часть функционала по обеспечению безопасности выполняет инновационное техническое решение – ММС (мультисервисная сеть). С помощью интегрированной в МСС системы видеонаблюдения (в комплексе устанавливается свыше 200 камер) наблюдать за тем, что происходит во дворе может не только охрана, но и каждый житель с помощью ip-видеодомофона Steward. Это миникомпьютер, который также позволяет осуществлять множество других функций, включая контроль доступа на территорию комплекса, связь с охраной и управляющей компанией, дистанционного предоставления допуска на территорию дома. Что касается доступа на территорию комплексов LEGENDA, то вход в закрытый двор и парадные осуществляется по электронным ключам, при этом девелопер предусмотрел различные уровни доступа для собственников помещений дома. Также в каждом проекте компании предусмотрено несколько постов охраны, которые контролируют доступ на территорию, пресекают правонарушения, следят за порядком в доме и за тем, чтобы правила, принятые жителями, соблюдались всеми без исключения.

«Еще один обязательный компонент обеспечения безопасности в наших домах – участие в этом самих жителей. Это огромная работа – донести и добиться того уровня ответственности, когда жители дома сами контролируют безопасность территории и сигнализируют, если что-то вызывает их подозрение, - уверен В. Глазунов. – У жителей проектов Легенды на уровне автоматизма вырабатывается привычка закрывать за собой двери и не пускать никого, кто пытается проникнуть «паровозиком», не воспользовавшись собственным ключом, сигнализировать о подозрительных чужих людях на территории или о любой вызывающей опасение ситуации».

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