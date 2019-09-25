Под кровавым одеялом и без сухарей. Арестованный депутат Ленобласти Караваев рассказал о нечеловеческих условиях в Крестах

В камеру со сквозняком, но без горячей воды и посуды перевели депутата ЗакСа Ленинградской области Сергея Караваева после объявления им голодовки. Посуду у обвиняемого в мошенничестве с землей изъяли – за ненадобностью. После этого статусный арестант Крестов обратился к омбудсмену Сергею Шабанову.

Как сообщает 25 сентября издание 47 News, пять дней назад народный избранник объявил голодовку из-за несогласия с действиями следствия и прокуратуры. После этого его перевели в неблагоустроенную камеру.

«Как он написал в письме на моё имя, там нет элементарных бытовых нужд – розетки, горячей воды, двери в санузел, радиоточки и зеркала. Из-за треснутой рамы окно не закрывалось и ему приходилось спать в одежде. Подушка, по его словам, была наполовину выпотрошена, а одеяло порезано и местами измазано кровью», – пересказал Шабанов.

Также, по словам Караваева, у него якобы отобрали столовые приборы, так как они не нужны при голодовке. В черный список также попали кипятильник, пластиковая бутылка кипячёной воды и сухари.

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После вмешательства омбудсмена арестанта перевели в медчасть.

Менее чем через час в Петербурге горсуд рассмотрит аппеляционную жалобу защиты депутата на летнее решение Приморского районного суда о продлении ему ареста. 47 News прогнозирует: Караваева, скорее всего, выпустят из СИЗО из-за ошибки следователя СК Ленобласти Рыжкова, который вышел с ходатайством об аресте уже после передачи дела в СК Петербурга.

Издание добавляет: сегодня законотворцы Ленобласти впервые собрались вместе после каникул. О своем томящемся в Крестах коллеге они не вспомнили.