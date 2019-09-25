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25.09.2019 15:56
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Под кровавым одеялом и без сухарей. Арестованный депутат Ленобласти Караваев рассказал о нечеловеческих условиях в Крестах

В камеру со сквозняком, но без горячей воды и посуды перевели депутата ЗакСа Ленинградской области Сергея Караваева после объявления им голодовки. Посуду у обвиняемого в мошенничестве с землей изъяли – за ненадобностью. После этого статусный арестант Крестов обратился к омбудсмену Сергею Шабанову. 

Как сообщает 25 сентября издание 47 News, пять дней назад народный избранник объявил голодовку из-за несогласия с действиями следствия и прокуратуры. После этого его перевели в неблагоустроенную камеру. 

«Как он написал в письме на моё имя, там нет элементарных бытовых нужд – розетки, горячей воды, двери в санузел, радиоточки и зеркала. Из-за треснутой рамы окно не закрывалось и ему приходилось спать в одежде. Подушка, по его словам, была наполовину выпотрошена, а одеяло порезано и местами измазано кровью», – пересказал Шабанов.

Также, по словам Караваева, у него якобы отобрали столовые приборы, так как они не нужны при голодовке. В черный список также попали кипятильник, пластиковая бутылка кипячёной воды и сухари.

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После вмешательства омбудсмена арестанта перевели в медчасть.

Менее чем через час в Петербурге горсуд рассмотрит аппеляционную жалобу защиты депутата на летнее решение Приморского районного суда о продлении ему ареста. 47 News прогнозирует: Караваева, скорее всего, выпустят из СИЗО из-за ошибки следователя СК Ленобласти Рыжкова, который вышел с ходатайством об аресте уже после передачи дела в СК Петербурга. 

Издание добавляет: сегодня законотворцы Ленобласти впервые собрались вместе после каникул. О своем томящемся в Крестах коллеге они не вспомнили. 

Справка:

Депутат Сергей Караваев и его отец предприниматель Сергей Караваев были арестованы 22 февраля 2019 года Приморским районным судом Петербурга в рамках уголовного дела, возбуждённого по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Уголовное дело Караваевых касается событий вокруг земельного участка площадью 35 га в Муринском городском поселении. По данным следствия, в 2014 году на этом участке, арендованном ООО «АС», были построены площадки для хранения контейнеров с овощами и щебнем, зарегистрированные как объекты капитального строительства. Это дало  фирме право выкупить участок у МО «Всеволожский муниципальный район» за 15% от кадастровой стоимости. Муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму более 50 миллионов рублей. Подробности этой истории 47news изложил в материале «Депутат Караваев - ФСБ: Я бы вас, воров, выпорол».

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