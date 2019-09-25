Адвоката коллегии «Почуев, Зельгин и партнеры» будут судить в Петербурге за юридический шпионаж

В Петербурге рассмотрят уголовное дело действующего адвоката из коллегии, сооснователем которой является отставной полковник ФСБ. Его протеже Павла Лапаева на темных схемах получения информации ловили тоже сотрудники госбезопасности.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 25 сентября, Лапаев обвинен в пособничестве в подделке документа. По мнению обвинения, он решил получить незаконный доступ к уголовному делу бизнесмена Славы Ходько, давшего развернутые показания против бывшего ректора Аграрного университета Виктора Ефимова. В Пушкинский суд Петербурга с поддельными договором на оказание юрзащиты и ордером Лапаев подослал своего коллегу Борисова, задержанного сотрудниками УФСБ и впоследствии лишенного статуса адвоката.

Павел Лапаев возглавляет Санкт-Петербургский филиал международной коллегии «Почуев, Зельгин и партнеры». Сергей Зельгин является полковником запаса ФСБ – так указано на его личном сайте.

Следственный комитет обратился в суд с прекращением дела Лапаева и назначением ему вместо приговора меры уголовно-правового характера в виде штрафа. Материалы в Пушкинском суде зарегистрированы, дата рассмотрения еще не назначена.

Экс-ректор Ефимов обвиняется в многомиллионных хищениях. Его дело тоже слушает Пушкинский райсуд.