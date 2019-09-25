«Фонтанка» спрашивает: «Кто лучший»? И наградит того, кого выберет город

Городской портал «Фонтанка.ру» вместе с журналом «Город 812» уже больше десяти лет в финале года называют самых влиятельных людей в Петербурге. Но в этот раз традиционный рейтинг влиятельности сменил вывеску.

На смену пришла «Городская премия – Признание и Влияние». Что изменилось помимо названия? Что означают эти новые и необычные для городского издания формы – выдвижение номинантов, народное голосование? Рассказывает главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков:

- По сути, это совсем новый формат. И слово «Признание» в названии премии не случайно. Основной акцент теперь сделан на выборе лучших и самых любимых горожанами брендов. Компаний, с которыми мы взаимодействуем ежедневно, и они помогают Петербургу становиться комфортнее и удобнее. За последние годы таких в городе появилось немало. Премия «Признание» – это способ поблагодарить самых успешных. Тех, кто сегодня формируют экосистему города. Главное в этом формате то, что выбор будут делать не избранные эксперты, а все горожане. По крайней мере, та активная часть населения, которой небезразличны эти процессы.

- Кто на этот раз поборется за звание лучшего?

? Как я и сказал, это тот бизнес, с которым мы сталкиваемся в своей повседневной жизни, – гипермаркеты и банки, музеи и театры, мобильные операторы, такси, кофейни… названия предлагают сами горожане и представители бизнеса. Всего у нас 12 номинаций. Конечно, это не исчерпывающий список. И некоторые очень достойные и важные направления городского бизнеса не вошли в итоговые номинации в этом году. Но это то, что мы выбрали для старта. В дальнейшем список номинаций будет дополняться.

Реклама



? Вы назвали конкурс городской премией. Слово «городская» ведь здесь не случайно?

? Это конкурс для петербуржцев. И для бизнеса, который работает здесь, в нашем городе. Он может иметь локальные корни, московские или зарубежные — это неважно. Главное, чтобы тот или иной бренд был верным спутником Петербурга, чтобы людям он нравился.

? Конкурс будет проходить в несколько этапов. Можете назвать их сроки?

? Мы уже стартовали. Сейчас идет первый этап конкурса – выдвижение номинантов. На специальном сайте премии fontanka.ru/priznanie/ любой может назвать свои любимые бренды в каждой из 12 номинаций. Оргкомитет после 15 октября сформирует на основе этих предложений шорт-листы в каждой из номинаций. Это те компании, которые люди будут называть чаще всего. 18 октября начнется главный этап конкурса – голосование. Снова каждый из нас сможет сделать свой выбор – на этот раз из предложенного короткого списка. Этот этап закончится в конце ноября. И уже через несколько дней мы пригласим победителей и всех номинантов на заключительный этап – церемонию вручения наград.

? Номинанты, выдвижение, интернет-голосование… Вы вступаете на зыбкую почву. Сколько разных скандалов, обид, злоупотреблений вокруг всех этих «голосований» случалось и в политике, и в шоу-бизнесе.

? Премия «Признание и Влияние» не коммерческий проект «Фонтанки». Мы искренне хотим этим конкурсом поддержать и поощрить от имени всех петербуржцев тех людей, которые по-настоящему выкладываются, стараясь сделать нашу с вами жизнь ярче, легче и богаче. Рисковать своей репутацией ради сомнительных рекламных преференций «Фонтанка» точно не будет. Ну и понятно – сделаем все, чтобы не позволить другим манипулировать голосами наших читателей. Мы не собираемся бросать вызов хакерам и злоумышленникам разных мастей – пусть они упражняются сколько угодно. Но у нас хватит технологий, чтобы отличить честное голосование от накруток. Мы просто не будем учитывать фейковые голоса в итоговых подсчетах.

? Как вы полагаете, те предприятия и компании, которые сами считают себя достойными звания лучших, они должны скромно ждать результатов в сторонке или могут принимать участие в выдвижении своих брендов и призывать голосовать за них?

Реклама





– Мы как раз надеемся на их активное участие. Ведь объективная картина появится только тогда, когда к процессу подключится буквально весь город, а не только активные читатели «Фонтанки». Информировать своих клиентов о грядущем голосовании, поощрять их принимать в нем участие – в этом есть прямой смысл как для самого бизнеса, так и для качества итоговых результатов премии. Поэтому мы не только «за», но и поможем бизнесу специальным пакетом материалов для мобилизации лояльных клиентов.

? В названии премии сохранилось слово «Влияние». Это что-то вроде дани уважения отживающему формату?

? Нет, мы не считаем этот формат устаревшим. И не считаем, что пришла пора отправлять в архив наш с журналом «Город 812» традиционный рейтинг влиятельности. Петербуржцам по-прежнему важно понимать, кто в этом городе принимает самые главные решения. Мы лишь посчитали нужным изменить формат награждения самых влиятельных. Сделаем это в декабре только в нескольких номинациях. Дело тут вот в чем. По своей сути, рейтинг влиятельности — это далеко не всегда пьедестал почета. На его вершины экспертное сообщество сейчас часто поднимает персонажей, влияние которых велико, но совсем не факт, что положительно. Ну а подгонять результаты рейтинга под наши представления о прекрасном – это путь неверный. Поэтому мы оставили в церемонии только те номинации, которые не предполагают двусмысленности. Сам же рейтинг будет опубликован на «Фонтанке» и в журнале «Город 812» в полном объеме.