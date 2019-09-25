«Была высококонкурентная борьба». Кто сделал петербургские выборы скандальными

Глава ЦИК Элла Памфилова распределила ответственность за склочничество муниципальных выборов в Петербурге. Добровольной отставки ждут от половины членов горизбиркома, в списке — председатель Виктор Миненко.

глава ЦИК России Элла Памфилова//Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Выборы в Петербурге закончились: состоялось порицание виноватых. В интерпретации председателя ЦИК Эллы Памфиловой ими оказались люди, которые до сих пор находились по разную сторону политических баррикад: спикер Заксобрания Вячеслав Макаров (ибо вмешивался в избирательный процесс) и председатель городского избиркома Виктор Миненко (ибо этому вмешательству попустительствовал). У свидетелей публичной порки должно было сложиться впечатление: грязные муниципальные выборы в Петербурге бросили тень на выборы губернаторские.

В течении двух часов 25 сентября члены петербургского избиркома во главе с председателем Виктором Миненко выслушивали, что думает о них руководитель ЦИК Элла Памфилова. А она не думает о них ничего хорошего – это стало понятно еще в самом начале заседания, когда председатель ЦИК адресовала Виктору Миненко несколько неприятных вопросов.

Как он, например, считает – достаточно ли действий горизбирком предпринял, чтобы проконтролировать соблюдение прав избирателей в Петербурге. И кажется ли ему нормальной ситуация, когда муниципальные избиркомы оспаривают в суде решения избиркома городского или даже федерального. Или, например, известно ли ему, сколько муниципалитетов устроили после ночи выборов пересчет бюллетеней, законно ли они это сделали и куда исчезли несколько первоначальных протоколов. Формулировки вопросов не оставляли сомнений в том, что ответы Элле Памфиловой на самом деле не нужны. Вот Виктор Миненко давать их и не стал.

«У вас нет протоколов об итогах голосования с трех избирательных участков. Ваши действия?» – спросила Элла Памфилова.

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«Наши действия», – эхом отозвался Виктор Миненко.

«Какие?» – переспросила она.

«Э… м…».

«Понятно».

Несмотря на невысокую содержательность, диалог Эллы Памфиловой с Виктором Миненко показал: версии произошедшего на выборах в Петербурге у них отличаются кардинально. С точки зрения председателя петербургской комиссии, скандалы во время муниципальной кампании – свидетельство высокой конкуренции. И городской избирком эту конкуренцию охранял. Свидетельство тому – результаты выборов, гордо сообщил Виктор Миненко: оппозиционные партии взяли в этот раз куда больше мандатов, чем пять лет назад.

«И вы считаете, что это заслуга горизбиркома? Эти результаты – они благодаря чему?» – улыбаясь, спросила Элла Памфилова. «Эти результаты говорят о том, что была высококонкурентная борьба, – отчеканил Миненко. – Петербургская комиссия стояла на страже закона исключительно. И спасибо за помощь Центральной избирательной комиссии». «Да ладно, чего уж там, – уже со смехом ответила Памфилова. – Мы не будем примазываться к вашей славе».

Успехи оппозиции на муниципальных выборах не показались достойным аргументом в пользу версии Виктора Миненко и члену ЦИК Николаю Левичеву. «Давайте скажем честно. В двух десятках муниципалитетов кандидаты боролись не друг с другом, хотя именно эту борьбу были призваны обеспечить избирательные комиссии. Они боролись с произволом и беззаконием. Вы собираетесь дать оценку произошедшему или продолжите сохранять честь мундира людей, которые творили беззаконие и беспредел?» – поинтересовался у Виктора Миненко Николай Левичев. Тот, не раздумывая, ответил, что будет защищать честь мундира. И даже уточнил, чьего именно: «Всей избирательной системы России и Петербурга».

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Муниципальные выборы, скандалы на которых стали причиной устроенной Эллой Памфиловой публичной порки, петербургский избирком вообще-то напрямую не контролирует. Непосредственно городская избирательная комиссия организовала только выборы губернатора Петербурга, а по ним – это Памфилова несколько раз подчеркнула особо – у ЦИК никаких претензий нет.

Однако после дня голосования в Центризбиркоме сформулировали то, на чем почти не заостряли внимание во время предвыборной кампании: хоть местное самоуправление по закону и не подчиняется государственной власти, муниципальные избирательные комиссии наполовину формирует комиссия городская, она же рекомендует людей, которые местными комиссиями руководят. Хотя прошлые муниципальные выборы в Петербурге тоже были скандальными, почти половина председателей местных комиссий – в том числе «пойманные за руку на нарушениях» – сохранили свои должности при поддержке городского избиркома, напомнила Элла Памфилова. «Вы сформировали такой кадровый состав (муниципальных избиркомов. – Прим. ред.), который нам объяснял, что ни федеральная, ни городская власть им не указ. Что у них тут свои хозяева, они служат им и будут делать то, что сказали они», – описала председатель ЦИК избирательную систему петербургского местного самоуправления.

В самом конце заседания, перечислив все ужасы муниципальной кампании, Элла Памфилова бросила: «Виктор Миненко уже сам созрел, чтобы написать заявление об увольнении». Так она объяснила, почему отклоняет предложение члена ЦИК Александра Кинева выразить председателю петербургского избиркома недоверие. «Мы уже принимали меры. Мы одного председателя отправили в отставку, второго… И что, поменялось что-то? Если мы выразим недоверие председателю, система-то не поменяется», – объяснила она, вспомнив, что с 2016 года в Петербурге сменились уже двое руководителей петербургского избиркома. «Я считаю, нужно, чтобы по крайней мере половина членов комиссии, которые уже много лет сидят – суперпрофессионалы! – написали заявления об уходе по собственному желанию. Дали бы возможность губернатору и Заксобранию сформировать новый состав, боеспособный».

Слова Эллы Памфиловой о том, что губернатор Александр Беглов и Заксобрание во главе с Вячеславом Макаровым сумеют создать более работоспособную избирательную комиссию в городе, прозвучали не слишком логично. За несколько минут до того, как их произнести, председатель ЦИК заявила, что располагает доказательствами «прямого вмешательства» Вячеслава Макарова в избирательный процесс: по мнению Памфиловой, он сыграл на этих выборах «неприглядную роль», опорочив «Единую Россию». А год назад, рекомендуя на пост председателя петербургского избиркома Виктора Миненко, не оправдавшего, как теперь выяснилось, ее ожиданий, Элла Памфилова публично говорила, что его кандидатуру Центризбиркому посоветовал Александр Беглов – тогда в статусе полпреда президента по Северо-Западу. Впрочем, биография Виктора Миненко гораздо сильнее связывает его с прошлым губернатором, чем с нынешним: свою прошлую должность главного федерального инспектора по Петербургу тот получил спустя полгода после того, как город возглавил Георгий Полтавченко.

По словам знакомого с ситуацией собеседника «Фонтанки», заявлений об увольнении по собственному желанию ждут от членов петербургской комиссии Дмитрия Краснянского, Марины Ждановой, Аллы Егоровой, Екатерины Астафьевой, Олега Зацепы и Николая Кузьмина. Другой источник, близкий к горизбиркому, подтверждает: у ЦИК множество претензий к Марине Ждановой и Олегу Зацепе. Последний занимает не только должность члена комиссии, но и руководит ее юридическим управлением. Именно он несет ответственность за те претензии, которые наряду с порочной кадровой политикой перечислила Элла Памфилова: она заявила, что петербургский избирком «затягивал» составление протоколов об административных правонарушениях в отношении сотрудников муниципальных комиссий, «немотивированно» отказывал кандидатам в удовлетворении жалоб, не отстаивал свою позицию в судах. Есть претензии в ЦИК и к Алексею Березину, делегированному «Партией Роста», говорит близкий к петербургской комиссии собеседник «Фонтанки»: «Там остались недовольны случаем, когда во время суда о снятии с муниципальных выборов в Петроградском районе двух кандидатов от «Яблока», которых зарегистрировали по настоянию Центризбиркома, Алексей Березин выступил на стороне истцов, то есть против позиции ЦИК».

Однако судя по тому, что в своем выступлении Элла Памфилова не один раз с возмущением упоминала нарушения на муниципальных выборах во Фрунзенском районе, где провести кандидатов пыталась депутат Заксобрания Оксана Дмитриева под брендом «Партии Роста», Алексею Березину вряд ли что-то угрожает. По словам близкого к Центральной избирательной комиссии собеседника «Фонтанки», одна из причин публичной порки Виктора Миненко и его коллег – неисполнение указаний администрации президента, которые поступали в городской избирком во время кампании. Кремлевские чиновники лично курировали петербургские выборы, в том числе и муниципальные; парламентские партии пытались решать конфликты, связанные с регистрацией их кандидатов, апеллируя к администрации президента, однако не всегда успешно. Один из ярких и публичных примеров – затянувшийся процесс регистрации кандидатов от «Партии Роста» во Фрунзенском районе, который петербургский избирком постоянно откладывал, несмотря на тесное взаимодействие Оксаны Дмитриевой с администрацией президента.

Впрочем, двое собеседников «Фонтанки» скептически оценивают вероятность увольнения кого-то из членов петербургской комиссии. Это не первый раз, когда Элла Памфилова предлагает им освободить должности: в апреле прошлого года, после президентских выборов, она ждала заявлений об увольнении «от тех членов комиссии, у которых есть совесть». «Если смена состава петербургского избиркома и произойдет, то не по воле Памфиловой, а лишь на фоне ее критики», – говорит собеседник «Фонтанки».

Мария Карпенко,

«Фонтанка.ру»