«Отечество мое здесь». Участвовавший в обмене между Россией и Украиной Вышинский выступил в Совфеде РФ

Имеющий двойное гражданство главный редактор «РИА Новости Украина» считает, что его дело было создано как инструмент предвыборной кампании Петра Порошенко.

«Отечество мое здесь <…>. И Отечество — это единственная страна, которая первой встала на мою защиту, которая как отец защитила меня от той несправедливости, которая со мной творилась», – цитирует 25 сентября заявление Вышинского на заседании Совфеда РИА «Новости».

По его словам, СБУ никогда не предъявляла ему претензий, однако за год до выборов в его отношении возбудили дело. Вышинский уверен, что его хотели использовать для поднятия рейтинга бывшего президента Украины.

Реклама



Он отверг все выдвинутые против него обвинения в «деструктивной антиукраинской деятельности».

Напомним, что Вышинский прилетел в Москву утром 7 сентября в рамках российско-украинского обмена. В Киев вернулся осужденный по террористической статье Олег Сенцов, а Украина отпустила Вышинского. Оба стали участниками обмена по схеме 35х35. При этом обвиняемый в госизмене журналист не помилован: он заявил, что намерен продолжить участие в судебном процессе и даже ездить в Киев для этого. У главреда «РИА Новости – Украина» двойное гражданство.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора «РИА Новости – Украина», гражданина РФ и Украины Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Журналисту грозило тюремное заключение сроком до 15 лет.