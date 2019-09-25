Компания Mattel выпустила гендерно-нейтральных кукол. Детям предлагают самим определиться с полом

Компания Mattel, производящая кукол Барби, решила «покончить со стереотипами» и выпустила гендерно-нейтральную линейку игрушек.

О новинке 25 сентября рассказал телеканал CNN. Серия носит название «Creatable World» («Созидаемый мир»). Куклы в ней не ограничены гендерными стереотипами – таким образом, каждый ребёнок сможет сам для себя решить, кем он сегодня играет – мальчиком или девочкой. С каждой куклой в наборе идут свои аксессуары и даже парик.

«Мы рассматриваем эту линию как возможность начать диалог о том, для чего и для кого нужны куклы», — заявила вице-президент Mattel Ким Кулмон.

Пришло время для кукол «без ярлыков и без правил», добавила она.

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У новых Барби есть два варианта причёсок и одежды, но нет груди. В линии шесть кукол с разными оттенками кожи. Есть игрушки с азиатским, африканским и европейским типами внешности. Стоимость каждой — около 45 долларов.