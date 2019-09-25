Движение по Сайменскому каналу восстановят в течение дня. Финны чинят шлюзовые ворота

Поломку новых шлюзовых ворот "Соскуа", которая перекрыла движение по Сайменскому каналу между Россией и Финляндией, планируется устранить сегодня, 25 сентября. Вскоре движение сухогрузов, которые везут в основном лес, будет восстановлено. Об этом "Фонтанке" рассказал руководитель подразделения по внутренним водным путям Теро Сикиё из Транспортного агентства Финляндии.

"Выход из строя шлюза "Соску" остановил движение на Сайменском канале 24 сентября в 9 часов. Остальная часть водного пути была в рабочем состоянии. В то время шесть грузовых судов были на озере Саймаа и три – на самом канале, – рассказал Сикиё. – В данный момент открытия шлюза ожидают три судна. В настоящее время ведутся работы по устранению поломки, и мы ожидаем, что движение можно будет восстановить уже сегодня".

Ранее Погрануправление ФСБ сообщило, что грузовым судам рекомендуется осуществить остановку на якорных стоянках 18 и 18Д.