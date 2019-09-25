Происшествия
Прокуратура сменила тон. Но «дерзости и циничности» не хватило для ареста активиста «Агит России»
Василеостровский районный суд не стал арестовывать активиста «Агит России», подозреваемого в надругательстве над телами усопших на Смоленском кладбище в Петербурге. Решение вынесено 25 сентября.
Представитель дознания, выступавший в прошлый раз, подполковник Рыбаков, на заседании не присутствовал. Прокуратура также сменила своего представителя. За два дня ведомство поменяло курс.
«Особенно хочется отметить, что преступление совершено с неустановленными лицами с особой дерзостью и циничностью», – отметила представитель прокурора с интонацией отличницы.
На прошлом заседании ее коллега выступил не так уверенно и заявил, что имеющихся у полиции аргументов пока недостаточно для того, чтобы принимать решение об ограничении свободы, и предложил дождаться результатов дактилоскопии со Смоленского кладбища.
Результатов исследования на заседании 25 сентября не представили, также публике не продемонстрировали видеозапись с кладбища, на которой якобы видели Иванкина.
Следствие ходатайствовало об аресте на 30 суток. Защита снова настаивала на домашней изоляции.
«Никаких доказательств не было, в том числе что я причастен к акции», – прокомментировал сам Иванкин.
Судья Елена Леонова признала ходатайство следствия необоснованным и отказала в требовании об аресте. После оглашения решения в зале были продолжительные аплодисменты
Ранее Иванкин заявил, что опубликовал в телеграм-канале не все присланные анонимом фото. Так, в публичный доступ не попал снимок президента Чечни Рамзана Кадырова. «Я просто понимаю, чем это могло бы закончиться», — объяснил он.
Справка:
Вечером 19 сентября на крестах и надгробиях Смоленского лютеранского кладбища нашли бумажные портреты, в которых сотрудниками Центра «Э» опознаны Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Рамзан Кадыров, Елена Мизулина, Евгений Пригожин, Александр Беглов, Сергей Собянин, тележурналисты Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Евгений Попов, артист Тимати. Фотографии через два часа сняли полицейские.
Уголовное дело возбуждено по статье 244 УК «Надругательство над телами усопших и местами их захоронения». Еще два человека из «Агит России» остались свидетелями.
Полиция просила заключить Иванкина под стражу, считая его опасным для общества, а эксплуатацию портретов известных лиц – хулиганской выходкой.