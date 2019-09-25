Прокуратура сменила тон. Но «дерзости и циничности» не хватило для ареста активиста «Агит России»

Василеостровский районный суд не стал арестовывать активиста «Агит России», подозреваемого в надругательстве над телами усопших на Смоленском кладбище в Петербурге. Решение вынесено 25 сентября.

Представитель дознания, выступавший в прошлый раз, подполковник Рыбаков, на заседании не присутствовал. Прокуратура также сменила своего представителя. За два дня ведомство поменяло курс.

«Особенно хочется отметить, что преступление совершено с неустановленными лицами с особой дерзостью и циничностью», – отметила представитель прокурора с интонацией отличницы.

На прошлом заседании ее коллега выступил не так уверенно и заявил, что имеющихся у полиции аргументов пока недостаточно для того, чтобы принимать решение об ограничении свободы, и предложил дождаться результатов дактилоскопии со Смоленского кладбища.

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Результатов исследования на заседании 25 сентября не представили, также публике не продемонстрировали видеозапись с кладбища, на которой якобы видели Иванкина.

Следствие ходатайствовало об аресте на 30 суток. Защита снова настаивала на домашней изоляции.

«Никаких доказательств не было, в том числе что я причастен к акции», – прокомментировал сам Иванкин.

Судья Елена Леонова признала ходатайство следствия необоснованным и отказала в требовании об аресте. После оглашения решения в зале были продолжительные аплодисменты

Ранее Иванкин заявил, что опубликовал в телеграм-канале не все присланные анонимом фото. Так, в публичный доступ не попал снимок президента Чечни Рамзана Кадырова. «Я просто понимаю, чем это могло бы закончиться», — объяснил он.